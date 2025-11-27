RSS
Понад 7 мільйонів українських
пенсіонерів живуть за...

Понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за...
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 22:29

Понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за межею бідності. З 10.5 мільйона пенсіонерів більшість перебуває у складному матеріальному становищі.

Дивися повний текст
Понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за межею бідності
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 22:29

При цьому ця паскуда і далі збільшує діру у ПФУ дозволяючи не платити ЄСВ все новим категоріям, наприклад ФОПи за яких роботодавець вже заплатив не менш МСВ, разом буде ще більш майбутніх пенсіонерів за межею бідності.
