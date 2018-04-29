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Понад 40% українців підтримують
інтеграцію України в ЄС...

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:10

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Вступ до НАТО підтримують 40% опитаних українців.

Дивися повний текст Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:10

А нету никакого опроса, где Украина самостоятельная и не состоит в каком-то блоке?
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:42

Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.

  Reddick написав:А нету никакого опроса, где Украина самостоятельная и не состоит в каком-то блоке?


К сожалению, такая концепция (Украина самостоятельная) у большинства не укладывается в голове.
valme
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:03

Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.

А сколько процентов европейцев это поддерживают? :)
fokus
 
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