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Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 07:42
Raymond написав:
задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы... их экономика трещит по швам,...
Пишу с Испании
мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Shram