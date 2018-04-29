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Понад 40% українців підтримують
інтеграцію України в ЄС...

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 07:42

  Raymond написав: задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы... их экономика трещит по швам,...
Пишу с Испании


мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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