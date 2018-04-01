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Понад 40% українців підтримують
інтеграцію України в ЄС...

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:07

  headshaker написав: То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.

Ага, не затейлевые двигатели для вертолетов.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:22

  nik1 написав:Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают.


Ребятки, вы хотя бы откровенное вранье не плюсуйте. Позор же.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:16

  trololo написав:
  Raymond написав: задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы... их экономика трещит по швам,...
Пишу с Испании


мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь? :mrgreen:

да, мазохист, сдаю экзамены по языку , видимо лучше мешки таскать где либо и деградировать? по-моему никому не секрет что лучше язык выучить там где им пользуются, у меня лично не получается английский то ли испанский выучить в УКраине.
Raymond
 
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