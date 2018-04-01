|
|
|
Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:07
headshaker написав:
То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.
Ага, не затейлевые двигатели для вертолетов.
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:22
nik1 написав:
Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают.
Ребятки, вы хотя бы откровенное вранье не плюсуйте. Позор же.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1951
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:16
trololo написав: Raymond написав:
задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы... их экономика трещит по швам,...
Пишу с Испании
мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь?
да, мазохист, сдаю экзамены по языку , видимо лучше мешки таскать где либо и деградировать? по-моему никому не секрет что лучше язык выучить там где им пользуются, у меня лично не получается английский то ли испанский выучить в УКраине.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:06
nik1 написав:
Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают. Вот и опросы должны быть конкретнее. Вы хотите повышения коммунальных тарифов до уровня ЕС, или до уровня СНГ.
Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 3770
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1570 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|17
|1295
|
|
|69
|5178
|
|
|9
|383
|
Чет 10 тра, 2018 15:30
sal
|