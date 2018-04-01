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Понад 40% українців підтримують
інтеграцію України в ЄС...

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:07

  headshaker написав: То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.

Ага, не затейлевые двигатели для вертолетов.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:22

  nik1 написав:Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают.


Ребятки, вы хотя бы откровенное вранье не плюсуйте. Позор же.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:16

  trololo написав:
  Raymond написав: задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы... их экономика трещит по швам,...
Пишу с Испании


мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь? :mrgreen:

да, мазохист, сдаю экзамены по языку , видимо лучше мешки таскать где либо и деградировать? по-моему никому не секрет что лучше язык выучить там где им пользуются, у меня лично не получается английский то ли испанский выучить в УКраине.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:06

  nik1 написав:Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают. Вот и опросы должны быть конкретнее. Вы хотите повышения коммунальных тарифов до уровня ЕС, или до уровня СНГ.

Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:41

  SMOKE написав:Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.


А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:35

  SMOKE написав:
  valme написав:
  Reddick написав:А нету никакого опроса, где Украина самостоятельная и не состоит в каком-то блоке?


К сожалению, такая концепция (Украина самостоятельная) у большинства не укладывается в голове.

Самостоятельны мы сейчас. Вопрос ставиться о будущем. Состояние в ЕС и НАТО несет Украине одни плюсы, минусов же - вообще нет.

И в каком месте мы самостоятельные? МФВ кашлянул- у нас реформы в одну сторону загоняются, высморкался- в другую. Из огня да в полымя.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:37

  headshaker написав:
  makishin60 написав:Я бы проголосовал за таможенный союз , мы бы хорошо продавали свою продукцию в страны СНГ а дальше и в Китай и энергоресурсы для нас были бы дешевле и транзит газа бал бы при нас , а теперь ничего этого нет , экспорт только зерновых , руды и других полезных ископаемых , сокращение населения , массовый отток рабочей силы за границу

То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.

Дык ничего и не начали высокотехнологичного за 4 года производить, при этом закрыли кучу старых предприятий, который наполняли валютой рынок. Кучу всего поломали, а ничего нового не построили, и на разрушенном фундаменте вещают идеи "покращень", а сами визу рабочую в Польшу оформляют, ягоды собирать.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:41

  slavek написав:
  SMOKE написав:Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.


А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника?

Есть ещё майнинг бурштын-коина в лесах :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:00

  Вкладчик1234 написав:
  slavek написав:
  SMOKE написав:Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.


А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника?

Есть ещё майнинг бурштын-коина в лесах :-)



еще + добавьте сколько нам планируют беженцев завозить, нашим властям за каждого определенную сумму будут платить, те себе денежку в карман и в Украину как минимум до 100 тыс человек планируют адаптировать.
Я вообще-то не против чтобы к нам приезжали туристы с разных стран и тратили деньги как туристы, но есть в Европе такая проблема как беженцы и южные странны ЕС, да уже и Франция и Германия трещит от них по швам, мне конечно с другой стороны жаль этих людей которые бегут от войны, голода, разрухи, но у нас и своих проблем хватает.
Raymond
 
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