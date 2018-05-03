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Понад 40% українців підтримують
інтеграцію України в ЄС...

Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:14

  SMOKE написав:Опять совковое мышление, извините. ЕС ничего у нас развивать не обязан. Это наше дело. ЕС просто имеет стандарты выше и в такой конкурентной среде, нам придется подтягивать свою продукцию. Экспорт сейчас все выше в страны ЕС и это радует. А штампы про бурштын, лес кругляк- это вбросы для бабушек на лавочках


Бурштин и лес сбываются в ЕС без каких-либо протестов с его стороны в отличие от контрабанды сигарет или наркотиков.Наоборот,поощряются.
Бабушкам на лавочках уже все равно, а будущим поколениям придется смотреть на вырубленные Карпаты и лунные пейзажи Ровенских и Житомирских лесов.
Если нам ЕС ничего не обязан, то зачем туда лезть как голый в баню?
Странам бывшего Ост-блока хоть долги списывали и кредиты с минимальными процентами на построение автобанов давали помимо прочих пряников.
А Украина что получила, мизерные квоты? Или я что-то не знаю и Экспорт сейчас все выше в страны ЕС и это радует?
back in USSR
slavek
 
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