За підсумками 2017 року експорт товарів у європейські країни збільшився на 31% - до 14,4 млрд дол. США, а його обсяги перевищили рівень докризового 2013 року.
Дивися повний текст В НБУ назвали основного торговельного партнера України за минулий рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:15
В НБУ назвали основного торговельного партнера України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали основного торговельного партнера України за минулий рік.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:15
"Импорт товаров из стран Европы также рос в 2017 году... прежде всего в природном газе." Театр переможного абсурда!
Благодаря газу РФ с "незначительным" гешефтом Европы.
Назвать вещи своими именами - и досягненням фсё! В разы доРеволюционного уровня.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:34
Re: оос
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:54
Основной торговый партнер государства Украины планета Земля и государство Россия.
|