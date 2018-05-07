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В НБУ назвали основного
торговельного партнера України...

В НБУ назвали основного торговельного партнера України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:15

В НБУ назвали основного торговельного партнера України...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2017 року експорт товарів у європейські країни збільшився на 31% - до 14,4 млрд дол. США, а його обсяги перевищили рівень докризового 2013 року.

Дивися повний текст В НБУ назвали основного торговельного партнера України за минулий рік.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:15

"Импорт товаров из стран Европы также рос в 2017 году... прежде всего в природном газе." Театр переможного абсурда!
Благодаря газу РФ с "незначительным" гешефтом Европы.
Назвать вещи своими именами - и досягненням фсё! В разы доРеволюционного уровня.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:34

Re: оос

  mister-svet написав:Назвать вещи своими именами - и досягненням фсё! В разы доРеволюционного уровня.

было АТО - и нету! закончилось.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:54

Основной торговый партнер государства Украины планета Земля и государство Россия.
nik1
 
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