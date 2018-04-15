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Дармові гроші від ломбарду. Правда чи черговий прийом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:17
Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2018 року національною мережею ломбардів «Скарбниця» була запущена реферальна програма «Моя команда», як спосіб взаємовигідного співробітництва між клієнтом та самою компанією, де клієнт отримує можливість додаткового заробітку.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:17
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