RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дармові гроші від ломбарду.
Правда чи черговий прийом...

Дармові гроші від ломбарду. Правда чи черговий прийом...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:17

Дармові гроші від ломбарду. Правда чи черговий прийом...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2018 року національною мережею ломбардів «Скарбниця» була запущена реферальна програма «Моя команда», як спосіб взаємовигідного співробітництва між клієнтом та самою компанією, де клієнт отримує можливість додаткового заробітку.

Дивися повний текст Дармові гроші від ломбарду. Правда чи черговий прийом маркетологів?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81936
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:17

Хорошая попытка, но нет.
centaur
 
Повідомлень: 13
З нами з: 05.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:49

Чого тільки не вигадають коти базіліо та лисиці аліси, щоб викопати ваші грошенята на Полі Дурнів у країні Ломбардії. Живіть на ті ресурси, які реально маєте, і ніколи не позичайте комусь і у когось.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 11
З нами з: 01.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:14

Даже незнаю, кто cдесь больше в проигрыше
Я на прошлой недели с друзьями здал так два б/у телефона, на следущий день забрали. Ну да заплатили мы около 10грн, но заработали около 100 в легкую. Еще непонимаю в чем прикол для скарбныци, но пока меня все устраивает.
Katia96
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:48

Ради интереса оформила договор. мне эти 50 грн. рояли не сыграют, но хотела проверить. Уже его и расторгла. Чтобы их получит пришлось подружку сагитировать
vika83
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати... 1, 2
R2 » Нед 15 кві, 2018 17:42
14 1388
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 14:23
Scotch
З травня подорожчає проїзд у поїздах: на що витратять гроші
R2 » Вів 24 кві, 2018 10:36
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 11:03
sergey_s1976
Мінфін знову позичив гроші на внутрішньому ринку
R2 » Сер 04 кві, 2018 10:59
3 215
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 12:38
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6556)
16.05.2018 10:11
Squeeze-out (253)
16.05.2018 10:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.