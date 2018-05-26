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У Roshen розповіли про новий
поворот у суді щодо фабрики...

У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:40

yanyura, если исходить из вышеизложенного, то лучшей политикой против таких постов - будет их полное игнорирование (чтобы не было репостов, полемики, лайков) и тогда "работник" не заработает свои 40 монет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:31

RomanTik
Заработает, т.к. обращается внимание на
Зображення
Редко какая тема новостей на форуме набирает меньше 1000 просмотров.

Тем более, учитывая связи
Andrii Knyshevych (locustsucol) - список связей.
Друзья:
...
Aleksandra Tarasova
Начальник управления Ministry of Social Policy of Ukraine
...
Dmitry Tymchuk
Руководитель Центр военно-политических исследований
...
Петро Вишиванець
Комітет реформ МОУ та ЗСУ, Медична група, Доброволець Міністерство оборони України
...
Tetiana Raida
Зам. гл. редактора ГОРДОН
...

https://trolleybust.com/?getfriends=236817&sourcedb=1
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:24

  ruvex написав:
  Bayern написав:
  locustsucol написав:Более того, Сталин обучал немецких военных, поставлял сталь и нефть в Германию.


Белая горячка. В каком году были поставки? Прямо Сталин обучал немецких воинов и прямо на штурм Москвы? Я понимаю издержки современного образования, но не до такой же степени :roll:

Это методическое образование, чтение методичек и цитирование для узколобой публики.


Социалисты всех стран объединяйтесь!

Пауки в банке. "Братский Китай" тоже СССР пытался воевать. И СССР тоже с ним когда-то целовался в засос.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:40

  yanyura написав:А может проще - банальное зарабатывание денег?

300 грн. за 1 пост не так уж и мало.
Очікувана вартість закупівлі 700 000.00 грн. з ПДВ

Предмети закупівлі
Просування розроблених інформаційних матеріалів
2333 Одиниця
..............
1.2. Обсяг мінімального (типового) Об’єкту: 1000 реакцій цільової аудиторії (переходів, переглядів постів, репостів, лайків/дизлайків тощо) одного інформаційного матеріалу Виконавця на добу в мережі Інтернет унікальними користувачами (фоловерами).


Блин, если бы мне 300 грн. за пост платили, я бы уже бросил свою работу! :lol:
Нужно срочно менять свою деятельность! ))))))))))

Ты читать умеешь? Там не за один пост, а за тысячу лайков. Я не представляю как официальными методами можно такое сделать.

Ты попробуй хотя бы сотню лайков собрать своим постом в своем же эккаунте соцсети.

Facebook берет только за просмотры, а не за лайки. Можешь зайти в любую соцсеть и посмотреть сколько он берет денег за тысячу просмотров. По памяти скажу, что за 300 грн. будет примерно 3 тыс. просмотров, из которых дай Бог, чтобы лайкнули сотня человек.

Это, видимо, для узкоспециализированных контор с фейковыми эккаунтами.

  yanyura написав:Вот только сомневаюсь, что этот пост долго продержится на ветке.

Да-да! Краважадные бендеровцы придут и тебя съедят!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:03

Re: У Roshen розповіли про новий поворот у суді щодо фабрики

myshapiton
По выложенному вами видео - там, в самом конце показан захват (аннексия) польских территорий в пользу СССР. Вы предлагаете в целях справедливости вернуть эти земли назад Польше?

  myshapiton написав:Ты читать умеешь? Там не за один пост, а за тысячу лайков.

Выделю красным, т.к. обычный цвет вы не воспринимаете:
1.2. Обсяг мінімального (типового) Об’єкту: 1000 реакцій цільової аудиторії (переходів, переглядів постів, репостів, лайків/дизлайків тощо) одного інформаційного матеріалу Виконавця на добу в мережі Інтернет унікальними користувачами (фоловерами).


Ты попробуй хотя бы сотню лайков собрать своим постом в своем же эккаунте соцсети.

Я не могу получить даже одного лайка, т.к. меня нет ни в одной социальной сети.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:29

  yanyura написав:
Ты попробуй хотя бы сотню лайков собрать своим постом в своем же эккаунте соцсети.

Я не могу получить даже одного лайка, т.к. меня нет ни в одной социальной сети.

Т.е., ты вообще не в теме, даже близко, но считаешь своим долгом покритиковать.

  myshapiton написав:Ты читать умеешь? Там не за один пост, а за тысячу лайков.

Выделю красным, т.к. обычный цвет вы не воспринимаете:
1.2. Обсяг мінімального (типового) Об’єкту: 1000 реакцій цільової аудиторії (переходів, переглядів постів, репостів, лайків/дизлайків тощо) одного інформаційного матеріалу Виконавця на добу в мережі Інтернет унікальними користувачами (фоловерами).
[/quote]
Да даже с выделенным! Люди нажимают на ссылки в соцсетях ненамного чаще лайков! Хоть в лоб, хоть по лбу! :lol:

  yanyura написав:По выложенному вами видео - там, в самом конце показан захват (аннексия) польских территорий в пользу СССР. Вы предлагаете в целях справедливости вернуть эти земли назад Польше?

Если бы я и предлагал что-то, то вернуть Лемкевщину и Закерзоння в состав Украины.
Но я не предлагаю, т.к. считаю, что границы образованные после Второй Мировой должны быть неприкосновенны. В том числе, и границы УССР, которая по конституции СССР была независимым государством.
myshapiton
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