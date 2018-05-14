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Керівництво "РИА Новости Украина" щомісяця отримувало 53...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 06:55
Пропонуємо до обговорення:
На проведення підривної діяльності проти України керівник агентства "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро, які потрапляли в Україну через Сербію.
Дивися повний текст Керівництво "РИА Новости Украина" щомісяця отримувало 53 тис. євро на антиукраїнську діяльність - СБУ
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Додано: Сер 16 тра, 2018 06:55
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