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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

Пропонуємо до обговорення:
З 7 години ранку середи на ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» робочі першої зміни залізничного цеху почали діяти за інструкціями. Про це повідомили і в Конфедерації вільних профспілок України з посиланням на голову місцевого первинного осередку НПГУ Юрія Самойлова.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34

ничего..., за то фельдшерско-акушерский пункт президент открыл, теперь заживем...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:38

Cactus, страйки робітників з вимогою покращення умов праці - типова практика в цивілізованих країнах. У квітні страйк транспортників розпочався у Франції. І президент Макрон якось не дуже міняв через це програму своїх заходів, уявіть собі.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:45

  Sharpe написав:Cactus, страйки робітників з вимогою покращення умов праці - типова практика в цивілізованих країнах. У квітні страйк транспортників розпочався у Франції. І президент Макрон якось не дуже міняв через це програму своїх заходів, уявіть собі.

Неужели принимал участие в открытии гинекологического пункта в Париже?
Polly
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:57

Забастовке предшествовало два митинга, с требованием поднять зарплату до 1000 евро. Это требование сохранено. Когда комбинат приватизировали рассказывали как новый собственник начнет его модернизировать, и как повысится зарплата. Но этого не произошло. Энергоемкое советское оборудование, не предполагает использования газа по европейским ценам, проведение модернизации, европейских зарплат и конкурентных цен на продукцию. Как говорится выбрали из списка только одно - конкурентные цены на продукцию. Собственно этот результат один из аспектов евро интеграции.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:58

Принципиально, для работы комбината нужен газ по ценам СНГ.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:59

Polly, ні, Макрон ухвалив законодавство про працю, після якого профспілки вивели людей на вулиці. Хочуть більше пільг і більшу зарплатню. А Макрон тим часом тримався за ручки з Трампом.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:00

nik1, це проблеми власників комбінату - концерну АрселорМіттал. Нікого іншого вони не обходять.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:08

  Sharpe написав:nik1, це проблеми власників комбінату - концерну АрселорМіттал. Нікого іншого вони не обходять.

Сокращение производства в Украине, потеря рабочих мест.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:11

nik1, для а бізнесу це втрата прибутків. А загалом ринок все розставляє на свої місця.
Sharpe
 
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