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Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:22
Sharpe написав:
Cactus, страйки робітників з вимогою покращення умов праці - типова практика в цивілізованих країнах. У квітні страйк транспортників розпочався у Франції. І президент Макрон якось не дуже міняв через це програму своїх заходів, уявіть собі.
вот только не надо сравнивать Порошенко с Макроном, они в одном схожи - ставленники США, но это не означает, что если один чешет .йца, то и другой должен делать тоже самое. Да и вообще, что за мода сравнивать что-либо с Европой, будь то президент или какие-то новые реформы, ПОПУСТИТЕСЬ!!! планочку пониже!!!
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:22
Sharpe написав:
nik1, для а бізнесу це втрата прибутків. А загалом ринок все розставляє на свої місця.
С точки зрения глобализации да. Ну подумаешь на планете станет на один мет комбинат меньше. А вот с точки зрения работников комбината их семей, бюджета Украины это "Свое место" имеет название ж...а.
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nik1
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:35
нафиг вообще мартены в постиндустриальной экономике блокчейна и финуслуг?
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:38
nik1 написав: Sharpe написав:
nik1, це проблеми власників комбінату - концерну АрселорМіттал. Нікого іншого вони не обходять.
Сокращение производства в Украине, потеря рабочих мест.
А что Порошенко работал на данном комбинате?
Думаю даже не разу на него не выезжал.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:43
nik1 написав:
Энергоемкое советское оборудование, не предполагает использования газа по европейским ценам, проведение модернизации, европейских зарплат и конкурентных цен на продукцию. Как говорится выбрали из списка только одно - конкурентные цены на продукцию. Собственно этот результат один из аспектов евро интеграции.
слышал, что на комбинате свою электростанцию построили. вероятно с целью экономить.
хз как касается частного комбината евроинтеграция?
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