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Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:13
А у нас дворники бастуют, подъезды не моют. А в это время Порошенко что-то там открывает. Куда он только смотрит?
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myshapiton
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:14
ruvex написав:
Порошенко работал на данном комбинате?
Думаю даже не разу на него не выезжал.
Был уже Кучма. Теперь сладенький управляет.
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sal
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18
myshapiton написав:
в это время Порошенко что-то там открывает. Куда он только смотрит
Не что-то там, а конкретный пункт.
А перед этим конкретный детский сад.
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sal
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:33
antonivs3 написав:
нафиг вообще мартены в постиндустриальной экономике блокчейна и финуслуг?
Постиндустриальная экономика — это когда хипстеры с макбуками сидят в коворкинге в новом бизнес-центре, кнопки нажимают и запускают финтех-стартапы. А индустриальная экономика — это железобетон, краны, экскаваторы, всякие там красивые отделочные материалы, трубы, провода, вентиляция, пожарная сигнализация, лифты, трансформаторы и прочая, прочая грубая материальная хрень, из которой сделан бизнес-центр с коворкингом и без которой у хипстера не будет ни вайфая, ни электричества в розетке, ни воды в кофе-машине.
Постиндустриальная экономика невозможна без исправно работающей индустриальной.
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kastaneda
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:38
nik1 написав:
Например газ по Европейским ценам в себестоимость, и рост коммунальных платежей для работающих.
nik1 написав:
Таких розовых, как туры по Европе, евро пенсии, евро зарплаты.
у вас ошибочное представление, что такое евроинтеграция.
в интернете всё есть, поищите.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:49
kastaneda написав:
Постиндустриальная экономика невозможна без исправно работающей индустриальной.
Так бузинесс-центры с панорамными окнами, вай-фай, кофе-машинами и прочим фаршем уже есть.
Можно останавливать мартены.
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vladimir07
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