Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

ruvex написав:

Тоже все думал, как люди купаются, готовят, что хотят и у них 200-300 грн, за свет, да 3-4 куба за газ. А потом все оказалось проще, никаких сверх технологий, кто тратит столько на свет и на газ, просто не купается и не готовит. Если готовить простые блюда, первое в обед, второе утром и вечером и компот 3 раза в день следя за газом (зря не палить) и пару раз в месяц включая духовку, то меньше 16-18 кубов газа не выходит. За свет, как у Вас аналогично. А когда спросил у пары знакомых соседей у кого живут 2-4 человека, то понял реалии, не по их рассказам, а по их запаху.