Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Faceless написав: Ну скажу вам - принимать ванну каждый день посчитали бы роскошью и французы, и немцы, и англичане, и американцы. Но у нас богатая страна, и тем, кому оплачивать такие водные процедуры дорого, оформляют субсидии Барин про душ не слышали?
Субсидию мне не положено, и на самом деле она поможет сэкономить копейки. В соседней теме человек подробно посчитал по отоплению, цитирую: "К примеру, обл центр, семья пока из двух человек, две минималки, субсидия на центр отопление (соц норма) 1010 грн, и з них выдается реально 158 грн, (люди ж богатые, две минималки), насчитывается 2500 грн, (площадь 72 кв.м). Обязательный платеж - 852 грн, по субсидии. Результат - 2500 - 158 - 852 = 1490.". Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает. Возвращаясь ко мне, могу сказать, что душ мне не нравится, я не получаю от этого никакого удовольствия. Кстати по расходу воды он не намного экономнее, если нормально мыться, а не запрыгнуть и выпрыгнуть. Попробуйте закрыть пробку и проверить. С мытьем головы и полноценным купанием с мылом или гелем, воды наберется больше чем половина ванны. И в чем тогда смысл экономии? А так я проснулся, открыл кран в ванной, пока почистил зубы и умылся вода уже набралась. Залез туда минут на десять- красота! И проснулся, и помылся, и настроение отличное, и заряд бодрости по полной! Попробуйте- рекомендую : )
Мда, тема вроде как про забастовку на меткомбинате и на жд, а тут народ рассуждает: "Купатися чи не купатися" (с). Как человек, поработавший в свое время на стройке, могу сказать, на такого рода работах надо мыться, причем долго, чтобы стать немного похожим на человека, кроме того, прием именно ванны очень показан людям, выполняющим тяжелую физическую работу - позволяет действительно расслабиться мышцам спины, которые часто спазмируются от некомфортного длительного положения тела. Это зачастую является причиной "прострелов" и радикулитов. Я понимаю, что для большинства форумчан, работа - это сидение за столом на эргономичном кресле, а физическая нагрузка - это посещение спортзала пару раз в неделю по часу-двум. Бывает. Я бывает работа в промасленом комбезе, с затекающим за шиворот маслом и/или в позе буквой зю на протяжении 8-10 часов. В не очень иногда комфортных условиях - или в жаре или в холоде, в пыли, в грязи, по колено в д.ме и тд. И все эти профессии важны, хоть и не сильно престижны. И после такой работы и душ и ванна и все вместе лишними не будут. Но... как уже было замечено, такой роскоши не предусмотрено сочетанием тарифов и зарплат на такого рода работы. Хотя...я думаю, и не самый состоятельный офисный планктон, отягощенный дресс-кодом и вынужденный добираться на работу/с работы в переполненном общественном транспорте, будет не против ванны и душа.
kalinavalera1 написав: Сегодня общался с сестрой безработного - сказала , что в направлении на трудоустройство графу "отказ работодателя убрали совсем" это в Херсоне. И брату тяжело больному инвалидность не дают, а направление дали на укладку шпал - при том, что у него медицинские документы, что допустим только легкий физический труд. Так что про отказ работодателя можно забыть и такой причины якобы "не бывает".
А наш пенс из Днепра - - рассказал ,что для оформления субсидии нужна справка о количестве проживающих в квартире. Раньше это было дело 3 минут. Три месяца человек бился и так и не получил эту справку. Рассказывает такие ужасы... Получение справки не в ЖЭке, а в конторе какой-то. Там очередь на месяц вперед. Целый день стоял в очереди - дали талончик - прийти через месяц заказать справку. Пришел через месяц - отстоял целый день в очереди, с талончиком , но у него не хватило какой то дополнительной справки , что ему эта другая справка, добыл ту справку , отстоял очередь, пришел еще через месяц, по другому талончику, опять очередь и наконец.... ему говорят, что нужны документы о приватизации и праве собственности, что бы получить справку о количестве проживающих. Опять все по кругу - еще через месяц уже с всеми документами о приватизации и тп. Опять отказ, так как приватизация состоялась и документы все есть, но она якобы не была зарегистрирована в государственном реестре. Пенс говорит , что там нужны деньги , а денег у него нет. И это только одна справка ерундовая. Интересно кто все справки сможет собрать ?
Правдоруб написав: А так я проснулся, открыл кран в ванной, пока почистил зубы и умылся вода уже набралась. Залез туда минут на десять- красота! И проснулся, и помылся, и настроение отличное, и заряд бодрости по полной! Попробуйте- рекомендую : )
Глупое это занятие,если не сказать больше, принимать в ванную по утрам. Совсем другое дело по вечерам.
Правдоруб написав: А так я проснулся, открыл кран в ванной, пока почистил зубы и умылся вода уже набралась. Залез туда минут на десять- красота! И проснулся, и помылся, и настроение отличное, и заряд бодрости по полной! Попробуйте- рекомендую : )
Глупое это занятие,если не сказать больше, принимать в ванную по утрам. Совсем другое дело по вечерам.
может лайфхак в том что ванна набирается с вечера тонкой струйкой чтобы счетчик не считал?
airmax78 написав: Ванну утром... каждый день... каждый член семьи... 380 л * на 365 = 138700 литров воды в год только на вас двоих на прием ванны. А не охренели ли вы? P.S. Но самый большой вопрос: накуа и на сколько вам на работу? Кстати, шампанское вы во время приема ванны не пьете? P.P.S. В последний раз принимал ванну в детстве.
Да, я купаюсь каждый день. Вас это удивляет? Я так жил более сорока лет, именно принимая каждое утро ванну. Перед школой, перед институтом, перед работой- всегда! Так почему я сейчас должен что-то менять, переставать купаться и ходить вонять? И причем здесь шампанское к элементарным правилам гигиены? Или для вас помыться это как на праздник сходить, без шампанского никак не получается?
Сразу видно старого комсомольца... Гораздо полезней для гигиены ложиться спать чистым, то есть купаться перед сном.
nik1 написав: Таких розовых, как туры по Европе, евро пенсии, евро зарплаты. А оно оказывается на поесть и скупаться в горячей воде денег не хватает.
Про "скупаться в горячей воде денег не хватает" поподробнее могу рассказать. Я вот взял и посчитал сколько стоит принять ванную по сегодняшним расценкам. Сделал просто: записал показания счетчика горячей воды, набрал ванну, искупался, и записал показания ещё раз. Ванная старая большая чугунная 170см. на 190 литров. Получилось 0,217 куба. То есть по 73.29гр. за куб выходит 15 гривен 90 копеек. Грубо говоря 16 гривен один раз в день одному человеку искупаться. Нас живет двое, купаемся каждый день. Выходит 32 гривны в день или 960 гривен в месяц, только на утреннее купание двух человек. Перешел на бойлер. Правда теперь по электричеству больше 800 кВт. в месяц получается- систему не обманешь : )
Чего то вы зачесали про бойлер. Живем втроем, электроплита, бойлер. Горячую воду от Киевэнерго не использую. Потребляем электричество зимой 350-400квт, летом 300-350квт. Повторюсь, электроплита. Холодной воды 10-15 кубов. Принимаем душ каждый день. Но в ваннах не паримся.