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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:45

  Долярчик написав:.... то вже краще про це побалакати:

... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!

Зіпсував свій допис отим рн , стільки літер написати було не лінь а рн розп сати лінь
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 18:06

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:
  asti написав:Сильно не зростуть, бо дуже багацько будується нового житла. Але на 5-10% на рік може і буде зростати//))

... тобто, такі % по іпотеці - ТОЧНО піднімуть ціни на РН, чи можуть і НЕ підняти?
В 2009 описував ціну житла...
Суть проста
Низька ціна+високі відсотки по кредиту=висока ціна+низькі відсотки по кредиту=при умові 20% внеску і кредиту на 5+ років.
Якщо цифровим рядом то
500 доларів/м2+20%річних кредиту=1000 доларів/м2+7%річних кредиту

Не зросте вин, люди берут за наличку и рынок уже перенасыщается,очень МНОГО ПОСТРОИЛИ, стало проблематично сдать, уже аренда в среднем половина от средней ЗП. Дали буде пирамида с недвигой хорошо рухнет когда сдавать некому будет и пойдет обратка
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 15:22

Треба змусить молоду симью быть финансово ответственными за собственный брак и зарабатывать больше либо не вступать в брак.
cuprum
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:54

Даєш доступне житло?!!!!!))))

  cuprum написав:Треба змусить молоду симью быть финансово ответственными за собственный брак и зарабатывать больше либо не вступать в брак.

... ага.... - а може ще і дітей не народжувати - чекати, поки заробиться на квартиру?
- а "заробляти більше" - це скільки і відносно чого?
- думаю, що середня зарплатня по країні - має дозволити/забезпечити ДОСТУПНІСТЮ житла!
(а ті, хто не дотягує до "середньої" - так, треба заробляти більше)

.... але то розрахунки тільки на ОДНОГО "годувальника", так як жінка має виховувати дитину і не повинна щось заробляти хоча б до 3-х років дитині! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:16

Хороше питання, була б іпотека питань би не було. Взяв кредит і під нормальні відсотки виплачуєш. Слухав інтерв'ю Парцхаладзе про це, каже що іпотека таки буде працювати

Сподіваюсь мої діти до цього доживуть
vasylantonov234
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