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! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 26 жов, 2019 16:45
Долярчик написав:
.... то вже краще про це побалакати:
... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?
- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? )
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!
- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
Зіпсував свій допис отим рн , стільки літер написати було не лінь а рн розп сати лінь
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Суб 26 жов, 2019 18:06
budivelnik написав: Долярчик написав: asti написав:
Сильно не зростуть, бо дуже багацько будується нового житла. Але на 5-10% на рік може і буде зростати//))
... тобто, такі % по іпотеці - ТОЧНО піднімуть ціни на РН, чи можуть і НЕ підняти?
В 2009 описував ціну житла...
Суть проста
Низька ціна+високі відсотки по кредиту=висока ціна+низькі відсотки по кредиту=при умові 20% внеску і кредиту на 5+ років.
Якщо цифровим рядом то
500 доларів/м2+20%річних кредиту=1000 доларів/м2+7%річних кредиту
Не зросте вин, люди берут за наличку и рынок уже перенасыщается,очень МНОГО ПОСТРОИЛИ, стало проблематично сдать, уже аренда в среднем половина от средней ЗП. Дали буде пирамида с недвигой хорошо рухнет когда сдавать некому будет и пойдет обратка
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Додано: Суб 04 січ, 2020 15:22
Треба змусить молоду симью быть финансово ответственными за собственный брак и зарабатывать больше либо не вступать в брак.
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cuprum
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Додано: Суб 04 січ, 2020 23:54
cuprum написав:
Треба змусить молоду симью быть финансово ответственными за собственный брак и зарабатывать больше либо не вступать в брак.
... ага.... - а може ще і дітей не народжувати - чекати, поки заробиться на квартиру?
- а "заробляти більше" - це скільки і відносно чого?
- думаю, що середня зарплатня по країні - має дозволити/забезпечити ДОСТУПНІСТЮ житла!
(а ті, хто не дотягує до "середньої" - так, треба заробляти більше)
.... але то розрахунки тільки на ОДНОГО "годувальника", так як жінка має виховувати дитину і не повинна щось заробляти хоча б до 3-х років дитині!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:16
Хороше питання, була б іпотека питань би не було. Взяв кредит і під нормальні відсотки виплачуєш. Слухав інтерв'ю Парцхаладзе про це, каже що іпотека таки буде працювати
Сподіваюсь мої діти до цього доживуть
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vasylantonov234
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