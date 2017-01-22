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! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 жов, 2019 17:45
Долярчик написав:
.... то вже краще про це побалакати:
... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?
- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? )
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!
- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
Зіпсував свій допис отим рн , стільки літер написати було не лінь а рн розп сати лінь
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yama
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Додано: Суб 26 жов, 2019 19:06
budivelnik написав: Долярчик написав: asti написав:
Сильно не зростуть, бо дуже багацько будується нового житла. Але на 5-10% на рік може і буде зростати//))
... тобто, такі % по іпотеці - ТОЧНО піднімуть ціни на РН, чи можуть і НЕ підняти?
В 2009 описував ціну житла...
Суть проста
Низька ціна+високі відсотки по кредиту=висока ціна+низькі відсотки по кредиту=при умові 20% внеску і кредиту на 5+ років.
Якщо цифровим рядом то
500 доларів/м2+20%річних кредиту=1000 доларів/м2+7%річних кредиту
Не зросте вин, люди берут за наличку и рынок уже перенасыщается,очень МНОГО ПОСТРОИЛИ, стало проблематично сдать, уже аренда в среднем половина от средней ЗП. Дали буде пирамида с недвигой хорошо рухнет когда сдавать некому будет и пойдет обратка
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Додано: Суб 04 січ, 2020 16:22
Треба змусить молоду симью быть финансово ответственными за собственный брак и зарабатывать больше либо не вступать в брак.
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cuprum
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Додано: Нед 05 січ, 2020 00:54
cuprum написав:
Треба змусить молоду симью быть финансово ответственными за собственный брак и зарабатывать больше либо не вступать в брак.
... ага.... - а може ще і дітей не народжувати - чекати, поки заробиться на квартиру?
- а "заробляти більше" - це скільки і відносно чого?
- думаю, що середня зарплатня по країні - має дозволити/забезпечити ДОСТУПНІСТЮ житла!
(а ті, хто не дотягує до "середньої" - так, треба заробляти більше)
.... але то розрахунки тільки на ОДНОГО "годувальника", так як жінка має виховувати дитину і не повинна щось заробляти хоча б до 3-х років дитині!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:16
Хороше питання, була б іпотека питань би не було. Взяв кредит і під нормальні відсотки виплачуєш. Слухав інтерв'ю Парцхаладзе про це, каже що іпотека таки буде працювати
Сподіваюсь мої діти до цього доживуть
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vasylantonov234
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:23
vasylantonov234 написав:
Хороше питання, була б іпотека питань би не було. Взяв кредит і під нормальні відсотки виплачуєш
... вже не за горами!
- осінь/зима.... і поїхали.... ііііюююююххххууууууууу!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:47
vasylantonov234
Таким как Парцхаладзе нужно что-то говорить, презентовать новые "революционные" ДБНы. Но по факту за 5 лет то ничего не случилось. А он то сидел на неплохой должности все это время не для того, чтобы интервью раздавать.
Это как с метро на Веник. Начали рыть усердно за год до выборов. А сколько слов было сказано в 2015-м.
Ипотека будет - заживем. Так есть же рассрочка на 10 лет от застройщиков некоторых. Или вы думаете, что ипотека в банках не будет привязана к курсу? как и эти рассрочки)
Главное, чтобы не было как в 2007-м, когда все давали и все брали больше того, что могут пережевать. Так и сейчас. Одни берут Ирпени и живут. А другие снимают и ждут ипотеку под Лукъяновку.
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RomanM
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Додано: Нед 23 лют, 2020 20:27
Главное, не обеспечивать "молодую семью" за счет других граждан, бессемейных, немолодых, и прочих. А молодой семье, если "семья есть, а денег нет", всегда можно пожить с радителями и бабушками с дедушками. Так до клятого совка жили многие поколения. А чем наше время хуже? Нефиг быть хитросделанным иждевенцем. Нужно быть честным, ответственным и не пытаться жить за счёт других.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 10:45
Ну що, тепер як хочуть запускати іпотеку під 10%, то може для початку, дали б її сім'ям в яких 2-3 дійтей?
А взагалі, щоб стимулювати приріст населення, потрібно зробити так:
- є 1 дитина - дають іпотеку під 10%
- є 2 дитини - під 8 %
- є 3 і більше дітей - під 6%
А всім решта давати, як і зараз - під 14-16%
Тобто, хочете під низькі %% іпотеку - клепайте дітей!
Збільшуйте і омолоджуйте населення України!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 14 чер, 2020 10:59
А в небыстром процессе клепания жить на мусорке. Как трёх наклепал, так велком ту офис.
Долярчик написав:
А всім решта давати, як і зараз - під 14-16%
А где так всем
дают? Я б взял.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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