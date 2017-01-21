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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:21

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  Успіх написав:Та й завжди можна скинути той тягар "за пів ціни", якщо ви погано все
А вторые пол цены кто заплатит? Квартира то в кредите.

За пол цены её может скинуть разве что прокредитоваший покупку банк.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:26

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Успіх написав:Так потрібно ВСІ ризики прораховувати!!!

Как можно наперёд знать что тебе перестанут платить зарплату? :mrgreen:

:mrgreen: Так, якраз і найбільша помилка думати, що "так буде завжди!" :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 23:31

  Успіх написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Успіх написав:Так потрібно ВСІ ризики прораховувати!!!

Как можно наперёд знать что тебе перестанут платить зарплату? :mrgreen:

:mrgreen: Так, якраз і найбільша помилка думати, що "так буде завжди!" :lol:
Тогда выход один - никогда и ничего не брать в кредит. А как же твои мечты об ипотеке?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:24

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Шукати "золоту серединку" по ризиках - тоді і брати іпотеку))
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 15:25

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Взять деньги у родителей.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:21

  Investor_K написав:Взять деньги у родителей.
из карманов пока те спят.
vitaliian
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  #<1 ... 29303132
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