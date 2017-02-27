она основана на фундаментальном свойстве человека — вестись на всякие блестящие прикольные штуковины, самовыражевываться и показывать ими свое отличие от других людей.
даже изобретение дешевых технологий производства искусственных бриллиантов не может одолеть цены на природные. процесс медленный, они то вроде и падают, но людям надо именно природный за 3000 долл, а не выращенный (и более качественный) за 200. а золото даже искусственно не создашь за сопоставимый ценник с природным
Папуасы мы, конечно, ещё те, но есть одна маленькая деталь: если все то золото, которое хранится в слитках, пустить в ювелирку, цена упадёт, и самовыражаться станет нечем. Т.е. ценность золота поддерживается искусственным ограничением предложения. Ну и смещение самовыражения в сторону электроники может дать о себе знать. Пластмассовый кулон, который занимается подсчётом волосков на груди может стать привлекательнее золотого. 😁
@smdtranz, Так, багато людей вкладають туди куди вкладають багаті люди. Звичка вкладати в золото і дорошоцінні каміння не зз-за блістяшок а зз-за того що ці матеріали не псуються із часом. Для збереження "нажитого" це важливо. Цінність штучних речей залежить від кількості виробництва, тому більше довіряють природнім материіалам.
Банки завезли найменший за 8 місяців об'єм готівкової валюти
Це відображення сезонного зниження попиту на валюту в першу чергу від населення (минулого квітня також був мінімум завезень), а також може бути фактором послаблення тіньового попиту. Також в березні викрали інкасаторів в Угорщині, й потім довго налаштовували нові маршрути, поки в Угорщині на виборах не переміг у квітні Мадяр.
Тобто могли трохи стопорнути перевезення. Всього завезли 735,58 млн дол, з яких 56% були готівкові долари, й 43% євро. Банки також вивезли готівки на 242,8 млн дол.
В травні активізація завезень валюти готівкової валюти має відновитись