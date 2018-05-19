RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Залізничники "ArcelorMittal
Кривий Ріг" вийшли на роботу...

Залізничники "ArcelorMittal Кривий Ріг" вийшли на роботу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22

Залізничники "ArcelorMittal Кривий Ріг" вийшли на роботу...

Пропонуємо до обговорення:
Залізничники найбільшого в Україні Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) після чотириденного страйку приступили до роботи.

Дивися повний текст Залізничники "ArcelorMittal Кривий Ріг" вийшли на роботу після 4-денного страйку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82048
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22

Лучше так, чем без работы остаться.
sal
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 25.03.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:18

Так во Франции бастуют, за 1% зарплаты. И таким образом работники отстаивают свои интересы. МОЛОДЦЫ. Больше нечего сказать.
romiks2009
 
Повідомлень: 285
З нами з: 07.11.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:41

Отжим?
Moimir
 
Повідомлень: 533
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 04:09

Ну просили зарплату в 1000 евро - получили 5-20% повышения, президент тоже красавчик - люди бастуют т.к. их имеет собственник в прямом смысле, а президент подкидывает людей на производство, чтобы забастовка захлебнулась. Хорошо защищает людей, молодец ))))
balta_laska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 179
З нами з: 10.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 05:37

Re: Залізничники "ArcelorMittal Кривий Ріг" вийшли на роботу

слабаки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 03.12.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:13

  romiks2009 написав:Так во Франции бастуют, за 1% зарплаты. И таким образом работники отстаивают свои интересы. МОЛОДЦЫ. Больше нечего сказать.

Та французы достраиваются ... Скоро во франции кроме производства косметики по космическим ценам ниче не останется. А из-за толпы дармоедов и на исследования денег не останется.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1398
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:20

  balta_laska написав:Ну просили зарплату в 1000 евро - получили 5-20% повышения, президент тоже красавчик - люди бастуют т.к. их имеет собственник в прямом смысле, а президент подкидывает людей на производство, чтобы забастовка захлебнулась. Хорошо защищает людей, молодец ))))

Если их кто-то имеет, так пусть ищут другую работу. И причем тут президент ? Допустим вы наняли бригаду работяг, а они решили что достойны больших денег чем изначально договаривались. Их тоже президент защищать должен :mrgreen:
ssnet
1
 
Повідомлень: 1398
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і...
R2 » Вів 22 тра, 2018 10:23
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 10:23
airmax78
"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...
R2 » Суб 19 тра, 2018 20:26
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 15:58
Kudrjavuy
Денис Седаков: новобудови проти "вторинки" - де краще купува
R2 » П'ят 09 чер, 2017 13:28
2 562
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 13:13
Mjakolapka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.