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Залізничники "ArcelorMittal Кривий Ріг" вийшли на роботу...
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Залізничники найбільшого в Україні Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) після чотириденного страйку приступили до роботи.
Дивися повний текст Залізничники "ArcelorMittal Кривий Ріг" вийшли на роботу після 4-денного страйку
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R2
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22
Лучше так, чем без работы остаться.
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sal
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Додано: Пон 21 тра, 2018 22:18
Так во Франции бастуют, за 1% зарплаты. И таким образом работники отстаивают свои интересы. МОЛОДЦЫ. Больше нечего сказать.
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romiks2009
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Додано: Пон 21 тра, 2018 22:41
Отжим?
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Moimir
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Додано: Вів 22 тра, 2018 04:09
Ну просили зарплату в 1000 евро - получили 5-20% повышения, президент тоже красавчик - люди бастуют т.к. их имеет собственник в прямом смысле, а президент подкидывает людей на производство, чтобы забастовка захлебнулась. Хорошо защищает людей, молодец ))))
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balta_laska
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Додано: Вів 22 тра, 2018 05:37
слабаки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:13
romiks2009 написав:
Так во Франции бастуют, за 1% зарплаты. И таким образом работники отстаивают свои интересы. МОЛОДЦЫ. Больше нечего сказать.
Та французы достраиваются ... Скоро во франции кроме производства косметики по космическим ценам ниче не останется. А из-за толпы дармоедов и на исследования денег не останется.
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ssnet
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:20
balta_laska написав:
Ну просили зарплату в 1000 евро - получили 5-20% повышения, президент тоже красавчик - люди бастуют т.к. их имеет собственник в прямом смысле, а президент подкидывает людей на производство, чтобы забастовка захлебнулась. Хорошо защищает людей, молодец ))))
Если их кто-то имеет, так пусть ищут другую работу. И причем тут президент ? Допустим вы наняли бригаду работяг, а они решили что достойны больших денег чем изначально договаривались. Их тоже президент защищать должен
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