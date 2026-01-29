Додано: Суб 16 тра, 2026 18:16

Німецька компанія BMW 4 роки тому купила декілька китайських електричних авто, зняла батарею, розрізала на фрагменти і вивчала, тому що визнала, що німці пасуть задніх. пс. китайські батареї для електрокарів найкращі в світі(років 5 тому лідером була TESLA).Німецька компанія BMW 4 роки тому купила декілька китайських електричних авто, зняла батарею, розрізала на фрагменти і вивчала, тому що визнала, що німці пасуть задніх.

ОтжеВ мене в користуванніЄма , Баїк, Біайді, Фав, Ліфан, Айвейс, - китайськіФіскер - американецьМерседес - європеєць.....І після того як на цих авто пробіг вже коло 3 млн км.... і я ремонтував ВСІ батарейки і бачив як ті що випустили китайці в 2017 році, так і ті що випустили європейці в 2022 році чи американці в 2023 році...І після цього хтось мене ризикне переконати що я НЕ ПРАВИЙН -просто привівши мені ссилку на якусь статтю?..1 ВСІ батарейки побудовані практично однаково ( форм-фактори різні, будете сміятись але те що Маск заявив як прорив 48600 в 2024 році, китайці ( цей формфактор) використовували з 2017 року..., а от ХІМІЯ одна ( лфп і літій -іон і NMC літій іон-це просто зміна матеріалу катола2 Як конструкція-китайські авто ДЕШЕВІ не тому що там щось НОВЕ , а тому що вони їх роблятьа - вузькоспеціалізованими ( наприклад якщо це модель для таксі... то все максимум спрощено , пасажир дубовості не відчуває бо в машині 30 хвилин , шофер після зміни -падаєб - всюди зменшена товщина деталей, лакофарбове до 3,14..... , такого поняття як грунтовка не існує , все починає скрипіти через пів-року по брусчатці(Львів) ... але економічна, дешева, легка машина... без запчастин і підтримки3 Всадити в батарейку елементи від двох різних партій ( з різним рівнем саморозряду) -це для них як два пальці об асфальт... і ти отримуєш НОВУ МАШИНУ , яка при заводському параметрі 300 км, через 2 місяці потрапляє в розбаланс 1 вольт... при чому якби це було поблочно , тобто є 24 блока з 4 елемента в блоці і в тебе наприклад 16 елементів в 4 блоках мають підвищений саморозряд... але ні в тебе в 16 з 24 блоків - мають по одному елементу підвищений саморозрядВисновокТак китайці зробили ДЕШЕВІ авто, дешевизна яких не в прориві якихось технологій, а в свідомому обмеженні терміну експлуатації цих авто....Ті самі авто які йдуть на ринок Європи ... китайці не можуть продати в рази дешевше як вони продають на своєму ринку.Тому ще разЯк педерація-картонна арміяТак китай-картонна економіка....