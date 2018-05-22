У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье? Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом Канал шириной 100 м и длиной 20 км http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/
myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье? Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом Канал шириной 100 м и длиной 20 км http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/
Много в институте разных лиц И умных людей Но выделяется из всех активист Полон ярких идей
Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар? Быстрый поиск выдал: Оффсайт Института водных проблем РАН, где он работает:
Медовар Юрий Анатольевич Должность: старший научный сотрудник Степень: кандидат геолого-минералогических наук Звание: доцент Подразделение: Лаборатории, не объединенные в отделы
Направления научных исследований: подтопление берегов водохранилищ, фильтрационные процессы в зоне аэрации.
Основные публикации: Алифанов В.М., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Прогноз изменения почвенно-гидрологических условий под влиянием антропогенного фактора. В сб. "Проблемы прогнозного почвенно-мелиоративного картографирования и топографо-геодезических изысканий в мелиоративном и водохозяйственном строительстве". М. 1989.
Основные публикации - единственная статья, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у Starikan'а.
Вот еще его экспертное выступление (тот же оффсайт института):
Юрий Медовар принял участие в экологической дискуссии
Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, старший научный сотрудник ИВП РАН (Лаборатория гидрогеологических проблем и охраны окружающей среды), принял участие в дискуссии на канале sotavizion. Тема обсуждения экспертов – «Мусорный край: свалка в Ядрово».
Дальше еще интереснее - он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на https://www.youtube.com/watch?v=8hkoluFGwOI