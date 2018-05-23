Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Sharpe написав:Kudrjavuy, не розповідайте дурниць. Вертоліт МСБ-2 "Надія", "піднятий Мотор Січчю" - це радянський Мі-2 з новим двигуном. Вертоліт, якому більше ніж 50 років. Це все одно що поставити новий двигун на жигулі-копійку і розповідати "ми випустили новий автомобіль". Але я бажаю всіляких успіхів приватній компанії Мотор Січ - якщо на цей вертоліт буде попит, це чудово.
Ваши познания в авиации, и транспортном машиностроении поражают "своей глубиной", не было ли бы Вам корректнее себя чувствовать на "форуме: по посадкам и выращивании картофеля"? Или в конечном итоге делиться с остальными методами сбора и уничтожения колорадского жука в зоне теплого и засушливого климата?
А Вы влазите сразу в тему, "как украсть миллиард" в Украине, его вывести, легализовать и обналичить....
Торговать Родиной - для большинства самый высокоприбыльный бизнес.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 23 тра, 2018 19:33, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не очень понял логику. Воюем на войне, а новые вертолеты почему то покупают для МВД, а для армии упорно "восстанавливают" 40-50 летний металлолом, покупая в 2 цены и через три офшорки лопасти в рф
Причем, ладно бы Тигр, Пуму или Кайманов бы заказали - такие точно не стояли бы без дела,но ведь судя по моделям, купили транспортники-жоповозки разных размеров модификаций. Зачем на это тратить 15 миллиардов гривень?
Для шоу красивой картинки вертолеты МИ уже не катят?
Sharpe написав:Kudrjavuy, не розповідайте дурниць. Вертоліт МСБ-2 "Надія", "піднятий Мотор Січчю" - це радянський Мі-2 з новим двигуном. Вертоліт, якому більше ніж 50 років. Це все одно що поставити новий двигун на жигулі-копійку і розповідати "ми випустили новий автомобіль".
Поправлю только - не в жигули-копейку (1970 год начала выпуска), а в горбатый запорожец (1960 год выпуска). Ибо сам МИ-2 это 1962 год начала выпуска вертолетов.
И да, нечего по волосам рыдать потерявши голову. Нет уже украинского вертолетостроения. Как и автостроения, и самолетостроения, и судостроения и так далее. Забыли что ли что было властью сказано? Аграрная держава. Забудьте про иное.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
EKO написав:Воюем на войне, а новые вертолеты почему то покупают для МВД,
Так выборы скоро, война керманычам угрозу не несет, а вот отрыв от кормушки бюджетной.. Они прекрасно понимают что без махинаций им там не усидеть.. а с жульничеством.. народ то не дурной совсем уж .. вот и готовятся.
Для зрадофилитиков укрепление их государства - основная зрада. Украина никогда не производила вертолётов, лишь запчасти, двигатели. Вертолеты нужны сейчас. 450 миллионов целевого кредита под низкий процент - это повышение безопасности, борьба с угонщиками, криминалитетом, защита от агрессора - это в ближнесрочной перспективе гораздо большая економия денег для государства, от потерь сейчас. Свои вертолёты скорее всего будут, но пока мотор сич в руках Богуслаева - ни в жизнь. Малые частные вертолеты от мелких производителей? 55 штук за год? Не смешите.
EKO написав:Не очень понял логику. Воюем на войне, а новые вертолеты почему то покупают для МВД, а для армии упорно "восстанавливают" 40-50 летний металлолом, покупая в 2 цены и через три офшорки лопасти в рф
Купили бы военное - от зрадофилов и рашкинских ыкспердов стоял бы вой до луны "Украина собирается уничтожать рузкоязычное население Донбасса новейшими европейскими вертолетами".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
locustsucol написав:Для зрадофилитиков укрепление их государства - основная зрада. Украина никогда не производила вертолётов, лишь запчасти, двигатели. Вертолеты нужны сейчас. 450 миллионов целевого кредита под низкий процент - это повышение безопасности, борьба с угонщиками, криминалитетом, защита от агрессора - это в ближнесрочной перспективе гораздо большая економия денег для государства, от потерь сейчас. Свои вертолёты скорее всего будут, но пока мотор сич в руках Богуслаева - ни в жизнь. Малые частные вертолеты от мелких производителей? 55 штук за год? Не смешите.
У Вас где то пропадает ориентация, или вернее Вы совершенно дезориентированы системным криминалом, и отсутствием знания ситуации. 1. Такие же "кликуши" навязали "приватизацию" - теперь Вы, сотни предприятий Украины увязываете, с их "Собственником", что это является основанием ликвидации производства в Украине? Логика чисто воровская направленная на вывод капитала, и отжим права на "Мотор Сич". Почему тогда сразу не поставить под сомнение всю "приватизацию"- в таком бы случае я бы даже частично с Вами согласился. 2.Из своей практики приходилось пересекаться с 3я "случаями" производства в Украине с "0" тех же "Аэрбасов"(самый смешной - отставник в Днепре собрал, и.. упал(утопил вертолёт) в Самару...)- а сколько "студий"(гениев, что уже выехали, или просто уже оформляют документы), что просто ждут финансирования? 3.Воры давно ведут войну с вертолётостроением в Украине: это и "история с тендером" для МЧС..., и для МВД... 4. Определитесь всё таки, А Где Враг? Что бы не повторилась история с "самым дорогим вертолётом президентов" - и где они сейчас? 5. Производство должно быть на 100% только украинское, ибо потребность в этой технике не только в МВД, МЧС, ВС, ВМС, МЗ, ..... - это достаточно прибыльный бизнес, не зря Воры ведут столь напряженную войну против производства этой техники в Украине. И объемный рынок.
В данном случае - даже война ничто, важно бабло.
И только из-за этого должна существовать система без криминала. А в данном случае ещё кто будет на суб подряде? Заводик какого нибудь "успешного", или тот же "мотор сич"? Но за деньги велосипеда? А в конечном итоге где, какие, с какой ремонтной базой, стоимостью ремонта. Нехорошие словоблуды сами физически не представляют во что загоняют Украину, подпевая обыкновенным ворам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав: У Вас где то пропадает ориентация, или вернее Вы совершенно дезориентированы системным криминалом, и отсутствием знания ситуации. 1. Такие же "кликуши" навязали "приватизацию" - теперь Вы, сотни предприятий Украины увязываете, с их "Собственником", что это является основанием ликвидации производства в Украине? Логика чисто воровская направленная на вывод капитала, и отжим права на "Мотор Сич". Почему тогда сразу не поставить под сомнение всю "приватизацию"- в таком бы случае я бы даже частично с Вами согласился. 2.Из своей практики приходилось пересекаться с 3я "случаями" производства в Украине с "0" тех же "Аэрбасов"(самый смешной - отставник в Днепре собрал, и.. упал(утопил вертолёт) в Самару...)- а сколько "студий"(гениев, что уже выехали, или просто уже оформляют документы), что просто ждут финансирования? 3.Воры давно ведут войну с вертолётостроением в Украине: это и "история с тендером" для МЧС..., и для МВД... 4. Определитесь всё таки, А Где Враг? Что бы не повторилась история с "самым дорогим вертолётом президентов" - и где они сейчас? 5. Производство должно быть на 100% только украинское, ибо потребность в этой технике не только в МВД, МЧС, ВС, ВМС, МЗ, ..... - это достаточно прибыльный бизнес, не зря Воры ведут столь напряженную войну против производства этой техники в Украине. И объемный рынок. В данном случае - даже война ничто, важно бабло. И только из-за этого должна существовать система без криминала. А в данном случае ещё кто будет на суб подряде? Заводик какого нибудь "успешного", или тот же "мотор сич"? Но за деньги велосипеда? А в конечном итоге где, какие, с какой ремонтной базой, стоимостью ремонта. Нехорошие словоблуды сами физически не представляют во что загоняют Украину, подпевая обыкновенным ворам.
Ликвидация какого производства ? У тебя поток сознания на пустом месте, на выдуманной чуши. Это в Украине то ликвидаруют производство ?! В МоторСичи ?! ))) Отжим МоторСичи ?! Богуслаев, владелец МоторСичи, пытался подарить его китайцам, на радость россиянам и китаю, затем устроил конфликт юридический МоторСичи с Беларусью. Это отжать называется? Это как раз называется навредить по политическим мотивам, мошенничество коллаборанта, у которго в руках стратегическая для государства компания, недоразумение, устроенное пророссийской и прорыговской мафией в Украине. Богуслаев как делал мясорубки ручные прошлого столетия и другой мотлох в Снежном, так и делает, и никто его за это не пресовал, а вот Украину он пресует, где может. Не на производстве, которое загружено под завязку на несколько лет вперед, так в политике и праве собственности стратегической компании, критической для военной обороны во время войны с запоребриком. Какое вертолетостроение, поведай пожалуйста миру, какие такие веротолеты МоторСич делала, кроме одного-двух екземпляров не производства а модернизации совковых вертушек модернизированными(даже не новыми) двигателями ? Украина поднимает с нуля практически - производство вертолетов и самолетов, прямо сейчас, и это видят все на каждой выставке, договаривается о производстве по лицензии в других странах, но это не значит что нужно откладывать на десятилетия приведение в порядок внутренних сил, когда страна в состоянии войны с расией, с минимальной помощью со стороны запада, когда франция предложила такой шаровый кредит для закупки вертолётов для МВС. Украина не может ни за год, ни за 5 сейчас сделать 55 высококлассных вертолётов. И если она сейчас их не получит для внутренних сил, по потерят в десятки раз больше чем 450 миллионов из-за бессилия спонсируемого рашей и прорашинскими силами вооруженного криминалитета.