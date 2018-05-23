Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

locustsucol написав:Kudrjavuy написав: У Вас где то пропадает ориентация, или вернее Вы совершенно дезориентированы системным криминалом, и отсутствием знания ситуации. 1. Такие же "кликуши" навязали "приватизацию" - теперь Вы, сотни предприятий Украины увязываете, с их "Собственником", что это является основанием ликвидации производства в Украине? Логика чисто воровская направленная на вывод капитала, и отжим права на "Мотор Сич". Почему тогда сразу не поставить под сомнение всю "приватизацию"- в таком бы случае я бы даже частично с Вами согласился. 2.Из своей практики приходилось пересекаться с 3я "случаями" производства в Украине с "0" тех же "Аэрбасов"(самый смешной - отставник в Днепре собрал, и.. упал(утопил вертолёт) в Самару...)- а сколько "студий"(гениев, что уже выехали, или просто уже оформляют документы), что просто ждут финансирования? 3.Воры давно ведут войну с вертолётостроением в Украине: это и "история с тендером" для МЧС..., и для МВД... 4. Определитесь всё таки, А Где Враг? Что бы не повторилась история с "самым дорогим вертолётом президентов" - и где они сейчас? 5. Производство должно быть на 100% только украинское, ибо потребность в этой технике не только в МВД, МЧС, ВС, ВМС, МЗ, ..... - это достаточно прибыльный бизнес, не зря Воры ведут столь напряженную войну против производства этой техники в Украине. И объемный рынок. В данном случае - даже война ничто, важно бабло. И только из-за этого должна существовать система без криминала. А в данном случае ещё кто будет на суб подряде? Заводик какого нибудь "успешного", или тот же "мотор сич"? Но за деньги велосипеда? А в конечном итоге где, какие, с какой ремонтной базой, стоимостью ремонта. Нехорошие словоблуды сами физически не представляют во что загоняют Украину, подпевая обыкновенным ворам.
Ликвидация какого производства ? У тебя поток сознания на пустом месте, на выдуманной чуши. Это в Украине то ликвидаруют производство ?! В МоторСичи ?! )))
Отжим МоторСичи ?! Богуслаев, владелец МоторСичи, пытался подарить его китайцам, на радость россиянам и китаю, затем устроил конфликт юридический МоторСичи с Беларусью. Это отжать называется? Это как раз называется навредить по политическим мотивам, мошенничество коллаборанта, у которго в руках стратегическая для государства компания, недоразумение, устроенное пророссийской и прорыговской мафией в Украине. Богуслаев как делал мясорубки ручные прошлого столетия и другой мотлох в Снежном, так и делает, и никто его за это не пресовал, а вот Украину он пресует, где может. Не на производстве, которое загружено под завязку на несколько лет вперед, так в политике и праве собственности стратегической компании, критической для военной обороны во время войны с запоребриком.
Какое вертолетостроение, поведай пожалуйста миру, какие такие веротолеты МоторСич делала, кроме одного-двух екземпляров не производства а модернизации совковых вертушек модернизированными(даже не новыми) двигателями ?
Украина поднимает с нуля практически - производство вертолетов и самолетов, прямо сейчас, и это видят все на каждой выставке, договаривается о производстве по лицензии в других странах, но это не значит что нужно откладывать на десятилетия приведение в порядок внутренних сил, когда страна в состоянии войны с расией, с минимальной помощью со стороны запада, когда франция предложила такой шаровый кредит для закупки вертолётов для МВС. Украина не может ни за год, ни за 5 сейчас сделать 55 высококлассных вертолётов. И если она сейчас их не получит для внутренних сил, по потерят в десятки раз больше чем 450 миллионов из-за бессилия спонсируемого рашей и прорашинскими силами вооруженного криминалитета.
У кого то в голове каша!
Пожалуйста "отделяйте котлеты от мух":
1.Каким образом "стратегическое предприятие оказалось в его руках" - ?
2.Кто и за чем и сегодня "стратегические предприятия" - "комплексно приватизирует"?
3."поднимает с нуля" - ??? Ещё раз напомните, вой ... когда по разработке "ракет" малой дальности получили "тонны бумаги"(конкретизирую из верховной рады)
4. Как пример на форуме уже приводил: А не забыли ли Вы, Уважаемый где и за чем в Украине бывал Обама? И перед чем, сейчас стоит Украина, и ВС в Песках?
5. Я Вам вновь напомню, про закупку на тендере 2х вертолётов, для МЧС - ещё при Червоненко.
6.Напомню Вам схему ликвидации замкнутого цикла автомобилестроения в Украине: теперь появится "Еврокар" по сборке вертолётов - и об авиации стоит забыть. Максимум закупать малые самолёты в Тбилиси. И обслуживать прилетающие. Аля "Евробляхи" в небе Украины.
Приватизировать, вырезать продать можно всё - за месяц. Создать, заплатить все налоги, выполнить все сертификации в Украине - не реально. Я уже приводил пример, когда сверх "машины" - были сертифицированы за рубежом, туда поставлялись, там успешно работали, а в Украине "ходили хороводы вымогателей" - так здесь они и не появились. Тогда о каком машиностроении может идти речь???
"Кредиты" это конечно необходимость - только брать приходится чужие деньги - а возвращать "свои".
Отсюда вопрос каким образом, по целевым программам Государства в военное время накладывается такой процент на кредиты? И это когда фактически половина возвращается в казну(это официально - про схему "царя" я молчу)
- Ещё раз: тысячи "заробитчан" едут зарабатывать и работать на предприятиях производящих комплектующие, для этих вертолётов, когда в Украине есть практически вся основная база производства???????????????
ЕЩЁ раз: назовите ВРАГА? - Всего три буквы!