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Вертольоти з Франції коштуватимуть
Україні 475 млн євро

Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 06:23

  locustsucol написав:
  Kudrjavuy написав: У Вас где то пропадает ориентация, или вернее Вы совершенно дезориентированы системным криминалом, и отсутствием знания ситуации. 1. Такие же "кликуши" навязали "приватизацию" - теперь Вы, сотни предприятий Украины увязываете, с их "Собственником", что это является основанием ликвидации производства в Украине? Логика чисто воровская направленная на вывод капитала, и отжим права на "Мотор Сич". Почему тогда сразу не поставить под сомнение всю "приватизацию"- в таком бы случае я бы даже частично с Вами согласился. 2.Из своей практики приходилось пересекаться с 3я "случаями" производства в Украине с "0" тех же "Аэрбасов"(самый смешной - отставник в Днепре собрал, и.. упал(утопил вертолёт) в Самару...)- а сколько "студий"(гениев, что уже выехали, или просто уже оформляют документы), что просто ждут финансирования? 3.Воры давно ведут войну с вертолётостроением в Украине: это и "история с тендером" для МЧС..., и для МВД... 4. Определитесь всё таки, А Где Враг? Что бы не повторилась история с "самым дорогим вертолётом президентов" - и где они сейчас? 5. Производство должно быть на 100% только украинское, ибо потребность в этой технике не только в МВД, МЧС, ВС, ВМС, МЗ, ..... - это достаточно прибыльный бизнес, не зря Воры ведут столь напряженную войну против производства этой техники в Украине. И объемный рынок. В данном случае - даже война ничто, важно бабло. И только из-за этого должна существовать система без криминала. А в данном случае ещё кто будет на суб подряде? Заводик какого нибудь "успешного", или тот же "мотор сич"? Но за деньги велосипеда? А в конечном итоге где, какие, с какой ремонтной базой, стоимостью ремонта. Нехорошие словоблуды сами физически не представляют во что загоняют Украину, подпевая обыкновенным ворам.

Ликвидация какого производства ? У тебя поток сознания на пустом месте, на выдуманной чуши. Это в Украине то ликвидаруют производство ?! В МоторСичи ?! )))
Отжим МоторСичи ?! Богуслаев, владелец МоторСичи, пытался подарить его китайцам, на радость россиянам и китаю, затем устроил конфликт юридический МоторСичи с Беларусью. Это отжать называется? Это как раз называется навредить по политическим мотивам, мошенничество коллаборанта, у которго в руках стратегическая для государства компания, недоразумение, устроенное пророссийской и прорыговской мафией в Украине. Богуслаев как делал мясорубки ручные прошлого столетия и другой мотлох в Снежном, так и делает, и никто его за это не пресовал, а вот Украину он пресует, где может. Не на производстве, которое загружено под завязку на несколько лет вперед, так в политике и праве собственности стратегической компании, критической для военной обороны во время войны с запоребриком.
Какое вертолетостроение, поведай пожалуйста миру, какие такие веротолеты МоторСич делала, кроме одного-двух екземпляров не производства а модернизации совковых вертушек модернизированными(даже не новыми) двигателями ?
Украина поднимает с нуля практически - производство вертолетов и самолетов, прямо сейчас, и это видят все на каждой выставке, договаривается о производстве по лицензии в других странах, но это не значит что нужно откладывать на десятилетия приведение в порядок внутренних сил, когда страна в состоянии войны с расией, с минимальной помощью со стороны запада, когда франция предложила такой шаровый кредит для закупки вертолётов для МВС. Украина не может ни за год, ни за 5 сейчас сделать 55 высококлассных вертолётов. И если она сейчас их не получит для внутренних сил, по потерят в десятки раз больше чем 450 миллионов из-за бессилия спонсируемого рашей и прорашинскими силами вооруженного криминалитета.

У кого то в голове каша!
Пожалуйста "отделяйте котлеты от мух":
1.Каким образом "стратегическое предприятие оказалось в его руках" - ?
2.Кто и за чем и сегодня "стратегические предприятия" - "комплексно приватизирует"?
3."поднимает с нуля" - ??? Ещё раз напомните, вой ... когда по разработке "ракет" малой дальности получили "тонны бумаги"(конкретизирую из верховной рады)
4. Как пример на форуме уже приводил: А не забыли ли Вы, Уважаемый где и за чем в Украине бывал Обама? И перед чем, сейчас стоит Украина, и ВС в Песках?
5. Я Вам вновь напомню, про закупку на тендере 2х вертолётов, для МЧС - ещё при Червоненко.

6.Напомню Вам схему ликвидации замкнутого цикла автомобилестроения в Украине: теперь появится "Еврокар" по сборке вертолётов - и об авиации стоит забыть. Максимум закупать малые самолёты в Тбилиси. И обслуживать прилетающие. Аля "Евробляхи" в небе Украины.

Приватизировать, вырезать продать можно всё - за месяц. Создать, заплатить все налоги, выполнить все сертификации в Украине - не реально. Я уже приводил пример, когда сверх "машины" - были сертифицированы за рубежом, туда поставлялись, там успешно работали, а в Украине "ходили хороводы вымогателей" - так здесь они и не появились. Тогда о каком машиностроении может идти речь???
"Кредиты" это конечно необходимость - только брать приходится чужие деньги - а возвращать "свои".
Отсюда вопрос каким образом, по целевым программам Государства в военное время накладывается такой процент на кредиты? И это когда фактически половина возвращается в казну(это официально - про схему "царя" я молчу)

- Ещё раз: тысячи "заробитчан" едут зарабатывать и работать на предприятиях производящих комплектующие, для этих вертолётов, когда в Украине есть практически вся основная база производства???????????????

ЕЩЁ раз: назовите ВРАГА? - Всего три буквы!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 06:44

Re: Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

А Китайцы, русские, ....(это не мои права всех перечислять - только официальных)
Уже построили заводы, купили документацию, ещё пару лет "Мотор Сич" без больших заказов на "новейшую технику", и о ней можно забыть. Инженеры с Мотор Сич давно работают в РФ, Китае, "муслимов"... - их с распростёртыми руками там примут, для отладки производства. Вопрос с производством вертолётных двигателей в РФ остро стоял ещё десять лет назад(вернее я с ней пересёкся в 2006м) - так, что "лохам трите", что "проблема началась с оккупацией" - те, может и поверят, как о "непорочном зачатии".
Китай уже показал свои возможности с производством конкурента "Оплоту".

Как "знакомый с торговлей" - уметь нужно продавать зимой чукчам "современный немецкий, качественный снег"

Отсюда перспектива "Мотор Сич":
1.Реприватизация и восстановление.
2.Сожрать и отжать - поделить.
3.Давать реальные заказы с жесткими требованиями.
4. Похоронить по аналогу производства легкового автотранспорта в Украине?

Только за словом "Мотор Сич" - сотни заводов, тысячи работников(которые кстати знают и умеют, как сделать лучше, чем Аэрбас), и миллионные налоговые платежи в бюджет. Весь мир сейчас живёт за счёт развития - только в Украине делят, грабят, пресуют, убивают, но заставить честно работать - невозможно!
КТО за ЭТИМ стоит? Назовите пожалуйста: всего три буквы!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:32

  Shram написав:
  locustsucol написав:Вертолеты нужны сейчас. 450 миллионов целевого кредита под низкий процент


Так ли нужны?
Где-то можно посмотреть обоснование под их столь резко возникший дефицит, на такое количество? И на такую сумму?

Классно французы Украине кредит под свое развитие пропихивают.

Французские банки дают Украине кредит, по которому Украина обязана купить у Франции высокотехнологическую продукцию , плюс вернуть французам бабки с да ещё процентами.

Итого:
-французские банки заработают на кредите
-французские заводы заработают на производстве и продаже
- украинские банки и заводы мимо кассы.
-Украина потратит на покупке и выплате процентов за кредит

Ну и наши авакяны тоже поимеют свой откат.
Приусы уже почти все поразбивали - пора закупать новые игрушки
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:49

Вкладчик1234, ваша спроба когось обдурити виглядає примітивно. По-перше, пріуси були закуплені за кошти від кіотської угоди - це японський грант. А по-друге, те, що їх розбили - прекрасно. Бо це означає, що ці пріуси працювали на вулицях, а не стояли в гаражі. У поліції машина - це витратний матеріал.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:54

Свои заводы угробили, теперь покупаем технику у других. Нынешнее поколение "экспертов-экономистов" считает это "остаточной оптимизацией". Раз на чужих ошибках учится ума не хватает, значит будет учиться на своих... Как пел Лев Лещенко "Нам парта побед вручена!"
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:54

  Sharpe написав:ваша спроба когось обдурити виглядає примітивно. По-перше, пріуси були закуплені за кошти від кіотської угоди - це японський грант. А по-друге, те, що їх розбили - прекрасно. Бо це означає, що ці пріуси працювали на вулицях, а не стояли в гаражі. У поліції машина - це витратний матеріал.

1. За киотские деньги можно было не только приусов набрать
2. Поинтересуйтесь темой "обслуживания" этих приусов. На этом "подогрев" даже больше, чем на самих машинах. И кто их "обслуживал", и за какие деньги
Всё IMHO
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