Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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locustsucol написав:Для зрадофилитиков укрепление их государства - основная зрада. Украина никогда не производила вертолётов, лишь запчасти, двигатели. Вертолеты нужны сейчас. 450 миллионов целевого кредита под низкий процент - это повышение безопасности, борьба с угонщиками, криминалитетом, защита от агрессора - это в ближнесрочной перспективе гораздо большая економия денег для государства, от потерь сейчас. Свои вертолёты скорее всего будут, но пока мотор сич в руках Богуслаева - ни в жизнь. Малые частные вертолеты от мелких производителей? 55 штук за год? Не смешите.
У Вас где то пропадает ориентация, или вернее Вы совершенно дезориентированы системным криминалом, и отсутствием знания ситуации. 1. Такие же "кликуши" навязали "приватизацию" - теперь Вы, сотни предприятий Украины увязываете, с их "Собственником", что это является основанием ликвидации производства в Украине? Логика чисто воровская направленная на вывод капитала, и отжим права на "Мотор Сич". Почему тогда сразу не поставить под сомнение всю "приватизацию"- в таком бы случае я бы даже частично с Вами согласился. 2.Из своей практики приходилось пересекаться с 3я "случаями" производства в Украине с "0" тех же "Аэрбасов"(самый смешной - отставник в Днепре собрал, и.. упал(утопил вертолёт) в Самару...)- а сколько "студий"(гениев, что уже выехали, или просто уже оформляют документы), что просто ждут финансирования? 3.Воры давно ведут войну с вертолётостроением в Украине: это и "история с тендером" для МЧС..., и для МВД... 4. Определитесь всё таки, А Где Враг? Что бы не повторилась история с "самым дорогим вертолётом президентов" - и где они сейчас? 5. Производство должно быть на 100% только украинское, ибо потребность в этой технике не только в МВД, МЧС, ВС, ВМС, МЗ, ..... - это достаточно прибыльный бизнес, не зря Воры ведут столь напряженную войну против производства этой техники в Украине. И объемный рынок.
В данном случае - даже война ничто, важно бабло.
И только из-за этого должна существовать система без криминала. А в данном случае ещё кто будет на суб подряде? Заводик какого нибудь "успешного", или тот же "мотор сич"? Но за деньги велосипеда? А в конечном итоге где, какие, с какой ремонтной базой, стоимостью ремонта. Нехорошие словоблуды сами физически не представляют во что загоняют Украину, подпевая обыкновенным ворам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав: У Вас где то пропадает ориентация, или вернее Вы совершенно дезориентированы системным криминалом, и отсутствием знания ситуации. 1. Такие же "кликуши" навязали "приватизацию" - теперь Вы, сотни предприятий Украины увязываете, с их "Собственником", что это является основанием ликвидации производства в Украине? Логика чисто воровская направленная на вывод капитала, и отжим права на "Мотор Сич". Почему тогда сразу не поставить под сомнение всю "приватизацию"- в таком бы случае я бы даже частично с Вами согласился. 2.Из своей практики приходилось пересекаться с 3я "случаями" производства в Украине с "0" тех же "Аэрбасов"(самый смешной - отставник в Днепре собрал, и.. упал(утопил вертолёт) в Самару...)- а сколько "студий"(гениев, что уже выехали, или просто уже оформляют документы), что просто ждут финансирования? 3.Воры давно ведут войну с вертолётостроением в Украине: это и "история с тендером" для МЧС..., и для МВД... 4. Определитесь всё таки, А Где Враг? Что бы не повторилась история с "самым дорогим вертолётом президентов" - и где они сейчас? 5. Производство должно быть на 100% только украинское, ибо потребность в этой технике не только в МВД, МЧС, ВС, ВМС, МЗ, ..... - это достаточно прибыльный бизнес, не зря Воры ведут столь напряженную войну против производства этой техники в Украине. И объемный рынок. В данном случае - даже война ничто, важно бабло. И только из-за этого должна существовать система без криминала. А в данном случае ещё кто будет на суб подряде? Заводик какого нибудь "успешного", или тот же "мотор сич"? Но за деньги велосипеда? А в конечном итоге где, какие, с какой ремонтной базой, стоимостью ремонта. Нехорошие словоблуды сами физически не представляют во что загоняют Украину, подпевая обыкновенным ворам.
Ликвидация какого производства ? У тебя поток сознания на пустом месте, на выдуманной чуши. Это в Украине то ликвидаруют производство ?! В МоторСичи ?! ))) Отжим МоторСичи ?! Богуслаев, владелец МоторСичи, пытался подарить его китайцам, на радость россиянам и китаю, затем устроил конфликт юридический МоторСичи с Беларусью. Это отжать называется? Это как раз называется навредить по политическим мотивам, мошенничество коллаборанта, у которго в руках стратегическая для государства компания, недоразумение, устроенное пророссийской и прорыговской мафией в Украине. Богуслаев как делал мясорубки ручные прошлого столетия и другой мотлох в Снежном, так и делает, и никто его за это не пресовал, а вот Украину он пресует, где может. Не на производстве, которое загружено под завязку на несколько лет вперед, так в политике и праве собственности стратегической компании, критической для военной обороны во время войны с запоребриком. Какое вертолетостроение, поведай пожалуйста миру, какие такие веротолеты МоторСич делала, кроме одного-двух екземпляров не производства а модернизации совковых вертушек модернизированными(даже не новыми) двигателями ? Украина поднимает с нуля практически - производство вертолетов и самолетов, прямо сейчас, и это видят все на каждой выставке, договаривается о производстве по лицензии в других странах, но это не значит что нужно откладывать на десятилетия приведение в порядок внутренних сил, когда страна в состоянии войны с расией, с минимальной помощью со стороны запада, когда франция предложила такой шаровый кредит для закупки вертолётов для МВС. Украина не может ни за год, ни за 5 сейчас сделать 55 высококлассных вертолётов. И если она сейчас их не получит для внутренних сил, по потерят в десятки раз больше чем 450 миллионов из-за бессилия спонсируемого рашей и прорашинскими силами вооруженного криминалитета.
locustsucol написав:Вертолеты нужны сейчас. 450 миллионов целевого кредита под низкий процент
Так ли нужны? Где-то можно посмотреть обоснование под их столь резко возникший дефицит, на такое количество? И на такую сумму?
Классно французы Украине кредит под свое развитие пропихивают.
Французские банки дают Украине кредит, по которому Украина обязана купить у Франции высокотехнологическую продукцию , плюс вернуть французам бабки с да ещё процентами.
Итого: -французские банки заработают на кредите -французские заводы заработают на производстве и продаже - украинские банки и заводы мимо кассы. -Украина потратит на покупке и выплате процентов за кредит
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Kudrjavuy написав: У Вас где то пропадает ориентация, или вернее Вы совершенно дезориентированы системным криминалом, и отсутствием знания ситуации. 1. Такие же "кликуши" навязали "приватизацию" - теперь Вы, сотни предприятий Украины увязываете, с их "Собственником", что это является основанием ликвидации производства в Украине? Логика чисто воровская направленная на вывод капитала, и отжим права на "Мотор Сич". Почему тогда сразу не поставить под сомнение всю "приватизацию"- в таком бы случае я бы даже частично с Вами согласился. 2.Из своей практики приходилось пересекаться с 3я "случаями" производства в Украине с "0" тех же "Аэрбасов"(самый смешной - отставник в Днепре собрал, и.. упал(утопил вертолёт) в Самару...)- а сколько "студий"(гениев, что уже выехали, или просто уже оформляют документы), что просто ждут финансирования? 3.Воры давно ведут войну с вертолётостроением в Украине: это и "история с тендером" для МЧС..., и для МВД... 4. Определитесь всё таки, А Где Враг? Что бы не повторилась история с "самым дорогим вертолётом президентов" - и где они сейчас? 5. Производство должно быть на 100% только украинское, ибо потребность в этой технике не только в МВД, МЧС, ВС, ВМС, МЗ, ..... - это достаточно прибыльный бизнес, не зря Воры ведут столь напряженную войну против производства этой техники в Украине. И объемный рынок. В данном случае - даже война ничто, важно бабло. И только из-за этого должна существовать система без криминала. А в данном случае ещё кто будет на суб подряде? Заводик какого нибудь "успешного", или тот же "мотор сич"? Но за деньги велосипеда? А в конечном итоге где, какие, с какой ремонтной базой, стоимостью ремонта. Нехорошие словоблуды сами физически не представляют во что загоняют Украину, подпевая обыкновенным ворам.
Ликвидация какого производства ? У тебя поток сознания на пустом месте, на выдуманной чуши. Это в Украине то ликвидаруют производство ?! В МоторСичи ?! ))) Отжим МоторСичи ?! Богуслаев, владелец МоторСичи, пытался подарить его китайцам, на радость россиянам и китаю, затем устроил конфликт юридический МоторСичи с Беларусью. Это отжать называется? Это как раз называется навредить по политическим мотивам, мошенничество коллаборанта, у которго в руках стратегическая для государства компания, недоразумение, устроенное пророссийской и прорыговской мафией в Украине. Богуслаев как делал мясорубки ручные прошлого столетия и другой мотлох в Снежном, так и делает, и никто его за это не пресовал, а вот Украину он пресует, где может. Не на производстве, которое загружено под завязку на несколько лет вперед, так в политике и праве собственности стратегической компании, критической для военной обороны во время войны с запоребриком. Какое вертолетостроение, поведай пожалуйста миру, какие такие веротолеты МоторСич делала, кроме одного-двух екземпляров не производства а модернизации совковых вертушек модернизированными(даже не новыми) двигателями ? Украина поднимает с нуля практически - производство вертолетов и самолетов, прямо сейчас, и это видят все на каждой выставке, договаривается о производстве по лицензии в других странах, но это не значит что нужно откладывать на десятилетия приведение в порядок внутренних сил, когда страна в состоянии войны с расией, с минимальной помощью со стороны запада, когда франция предложила такой шаровый кредит для закупки вертолётов для МВС. Украина не может ни за год, ни за 5 сейчас сделать 55 высококлассных вертолётов. И если она сейчас их не получит для внутренних сил, по потерят в десятки раз больше чем 450 миллионов из-за бессилия спонсируемого рашей и прорашинскими силами вооруженного криминалитета.
У кого то в голове каша! Пожалуйста "отделяйте котлеты от мух": 1.Каким образом "стратегическое предприятие оказалось в его руках" - ? 2.Кто и за чем и сегодня "стратегические предприятия" - "комплексно приватизирует"? 3."поднимает с нуля" - ??? Ещё раз напомните, вой ... когда по разработке "ракет" малой дальности получили "тонны бумаги"(конкретизирую из верховной рады) 4. Как пример на форуме уже приводил: А не забыли ли Вы, Уважаемый где и за чем в Украине бывал Обама? И перед чем, сейчас стоит Украина, и ВС в Песках? 5. Я Вам вновь напомню, про закупку на тендере 2х вертолётов, для МЧС - ещё при Червоненко.
6.Напомню Вам схему ликвидации замкнутого цикла автомобилестроения в Украине: теперь появится "Еврокар" по сборке вертолётов - и об авиации стоит забыть. Максимум закупать малые самолёты в Тбилиси. И обслуживать прилетающие. Аля "Евробляхи" в небе Украины.
Приватизировать, вырезать продать можно всё - за месяц. Создать, заплатить все налоги, выполнить все сертификации в Украине - не реально. Я уже приводил пример, когда сверх "машины" - были сертифицированы за рубежом, туда поставлялись, там успешно работали, а в Украине "ходили хороводы вымогателей" - так здесь они и не появились. Тогда о каком машиностроении может идти речь??? "Кредиты" это конечно необходимость - только брать приходится чужие деньги - а возвращать "свои". Отсюда вопрос каким образом, по целевым программам Государства в военное время накладывается такой процент на кредиты? И это когда фактически половина возвращается в казну(это официально - про схему "царя" я молчу)
- Ещё раз: тысячи "заробитчан" едут зарабатывать и работать на предприятиях производящих комплектующие, для этих вертолётов, когда в Украине есть практически вся основная база производства???????????????
ЕЩЁ раз: назовите ВРАГА? - Всего три буквы!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А Китайцы, русские, ....(это не мои права всех перечислять - только официальных) Уже построили заводы, купили документацию, ещё пару лет "Мотор Сич" без больших заказов на "новейшую технику", и о ней можно забыть. Инженеры с Мотор Сич давно работают в РФ, Китае, "муслимов"... - их с распростёртыми руками там примут, для отладки производства. Вопрос с производством вертолётных двигателей в РФ остро стоял ещё десять лет назад(вернее я с ней пересёкся в 2006м) - так, что "лохам трите", что "проблема началась с оккупацией" - те, может и поверят, как о "непорочном зачатии". Китай уже показал свои возможности с производством конкурента "Оплоту".
Как "знакомый с торговлей" - уметь нужно продавать зимой чукчам "современный немецкий, качественный снег"
Отсюда перспектива "Мотор Сич": 1.Реприватизация и восстановление. 2.Сожрать и отжать - поделить. 3.Давать реальные заказы с жесткими требованиями. 4. Похоронить по аналогу производства легкового автотранспорта в Украине?
Только за словом "Мотор Сич" - сотни заводов, тысячи работников(которые кстати знают и умеют, как сделать лучше, чем Аэрбас), и миллионные налоговые платежи в бюджет. Весь мир сейчас живёт за счёт развития - только в Украине делят, грабят, пресуют, убивают, но заставить честно работать - невозможно! КТО за ЭТИМ стоит? Назовите пожалуйста: всего три буквы!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
locustsucol написав:Вертолеты нужны сейчас. 450 миллионов целевого кредита под низкий процент
Так ли нужны? Где-то можно посмотреть обоснование под их столь резко возникший дефицит, на такое количество? И на такую сумму?
Классно французы Украине кредит под свое развитие пропихивают.
Французские банки дают Украине кредит, по которому Украина обязана купить у Франции высокотехнологическую продукцию , плюс вернуть французам бабки с да ещё процентами.
Итого: -французские банки заработают на кредите -французские заводы заработают на производстве и продаже - украинские банки и заводы мимо кассы. -Украина потратит на покупке и выплате процентов за кредит
Ну и наши авакяны тоже поимеют свой откат. Приусы уже почти все поразбивали - пора закупать новые игрушки
Вкладчик1234, ваша спроба когось обдурити виглядає примітивно. По-перше, пріуси були закуплені за кошти від кіотської угоди - це японський грант. А по-друге, те, що їх розбили - прекрасно. Бо це означає, що ці пріуси працювали на вулицях, а не стояли в гаражі. У поліції машина - це витратний матеріал.
Свои заводы угробили, теперь покупаем технику у других. Нынешнее поколение "экспертов-экономистов" считает это "остаточной оптимизацией". Раз на чужих ошибках учится ума не хватает, значит будет учиться на своих... Как пел Лев Лещенко "Нам парта побед вручена!"
Sharpe написав:ваша спроба когось обдурити виглядає примітивно. По-перше, пріуси були закуплені за кошти від кіотської угоди - це японський грант. А по-друге, те, що їх розбили - прекрасно. Бо це означає, що ці пріуси працювали на вулицях, а не стояли в гаражі. У поліції машина - це витратний матеріал.
1. За киотские деньги можно было не только приусов набрать 2. Поинтересуйтесь темой "обслуживания" этих приусов. На этом "подогрев" даже больше, чем на самих машинах. И кто их "обслуживал", и за какие деньги
Чтобы понять лучше что происходит сейчас в правительстве достаточно вспомнить то, что каждому украинцу памятно, но не до конца понятно.
Например, практика управления при Горбачеве.
1. Борьба за повышение уровня экономики в стране, типа, экономика должна быть экономной. Чем закончилось? Подменой понятий. Выручку от экспорта нефти направили на закупку импортных товаров легкой промышленности вместо того, чтобы развивать собственную (а вернее уделить внимание модным тенденциям в мире)
2. Борьба с пьянством. Чем закончилось? Подменой понятий. Вырублены высококачественные виноградники, подсаживание населения на суррогат, скрытая реклама пьянства по телевидению. Результат - рост числа дегенератов, рост смертности от алкоголизма, падение производительности по всей стране.
Теперь из нынешних реалий. 3. Немного свежего - тотальная борьба народа с "беркутом", милицией, со всеми действующими структурами власти. Результат - внешняя агрессия, захват территории, имеющей стратегическое значение.
4. Борьба с коррупцией. Результат уже виден, но не всем пока. Но он заключается в настоящем предательстве экономических интересов Украины. Украина как государстве на долговой кредитной игле, производство крайне необходимых для государственной безопасности высокотехнологичных товаров с высокой добавочной стоимостью полностью уничтожено. Без собственного производства оружия и его носителей мы являемся приблизительно такой же страной на международной арене и с таким же отношением к себе как к пропащему алкоголику в изысканном обществе.
5. Реформа здравоохранения. Тут вообще-то абсолютно полный пи**. Врачей уничтожают морально, вместо них берут продавцов лекарств, которые абсолютно не лечат.
Что надо делать? 1. Отказаться от внешних кредитов. Заморозить при необходимости выплату ранее полученных. Основание для этого военная операция, проводимая на территории Украины. Кредиты вредны Украине. Никто не сможет доказать их полезность так как гривна все равно девальвировала в 3,5 раза с 2014 года и это при ожидаемом общем падении экспорта в 2,5 раза в результате украинской туповатой игры с прожженными дельцами из ЕС.
Если Порошеноко и ко не смогли предположить такой сценарий развития для Украины, который в принципе лежал на поверхности для практически любого государственного специалиста даже ниже среднего уровня, то им место точно не на троне. Отсутствие стратегического мышления у руководства страны опаснее, чем наличие рядом агрессивного соседа. Вывод: депутатом вр может быть лишь доктор экономических наук. Необходимо срочного создание Рады экономической безопасности задача которой - формирование стратегии экономического развития страны. Все проекты законов должны получать ее одобрение. Срочно активизировать прокуратуру на поимку и наказания виновных по статье Криминального кодекса - нанесение экономического ущерба государству. В качестве наказания добавить возможность службы во штрафных батальонах в зоне ведения боевых действий. Параллельно прекратить фикцию по созданию анти-коррупционного суда в Украине, как таковую, что дискредитирует систему наказаний в Украине.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.