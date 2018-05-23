Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Додано: Чет 24 тра, 2018 06:44

А Китайцы, русские, ....(это не мои права всех перечислять - только официальных)

Уже построили заводы, купили документацию, ещё пару лет "Мотор Сич" без больших заказов на "новейшую технику", и о ней можно забыть. Инженеры с Мотор Сич давно работают в РФ, Китае, "муслимов"... - их с распростёртыми руками там примут, для отладки производства. Вопрос с производством вертолётных двигателей в РФ остро стоял ещё десять лет назад(вернее я с ней пересёкся в 2006м) - так, что "лохам трите", что "проблема началась с оккупацией" - те, может и поверят, как о "непорочном зачатии".

Китай уже показал свои возможности с производством конкурента "Оплоту".



Как "знакомый с торговлей" - уметь нужно продавать зимой чукчам "современный немецкий, качественный снег"



Отсюда перспектива "Мотор Сич":

1.Реприватизация и восстановление.

2.Сожрать и отжать - поделить.

3.Давать реальные заказы с жесткими требованиями.

4. Похоронить по аналогу производства легкового автотранспорта в Украине?



Только за словом "Мотор Сич" - сотни заводов, тысячи работников(которые кстати знают и умеют, как сделать лучше, чем Аэрбас), и миллионные налоговые платежи в бюджет. Весь мир сейчас живёт за счёт развития - только в Украине делят, грабят, пресуют, убивают, но заставить честно работать - невозможно!

КТО за ЭТИМ стоит? Назовите пожалуйста: всего три буквы!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.