Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Додано: Чет 24 тра, 2018 09:39

Чтобы понять лучше что происходит сейчас в правительстве достаточно вспомнить то, что каждому украинцу памятно, но не до конца понятно.



Например, практика управления при Горбачеве.



1. Борьба за повышение уровня экономики в стране, типа, экономика должна быть экономной. Чем закончилось? Подменой понятий. Выручку от экспорта нефти направили на закупку импортных товаров легкой промышленности вместо того, чтобы развивать собственную (а вернее уделить внимание модным тенденциям в мире)



2. Борьба с пьянством. Чем закончилось? Подменой понятий. Вырублены высококачественные виноградники, подсаживание населения на суррогат, скрытая реклама пьянства по телевидению. Результат - рост числа дегенератов, рост смертности от алкоголизма, падение производительности по всей стране.



Теперь из нынешних реалий.

3. Немного свежего - тотальная борьба народа с "беркутом", милицией, со всеми действующими структурами власти. Результат - внешняя агрессия, захват территории, имеющей стратегическое значение.



4. Борьба с коррупцией. Результат уже виден, но не всем пока. Но он заключается в настоящем предательстве экономических интересов Украины. Украина как государстве на долговой кредитной игле, производство крайне необходимых для государственной безопасности высокотехнологичных товаров с высокой добавочной стоимостью полностью уничтожено. Без собственного производства оружия и его носителей мы являемся приблизительно такой же страной на международной арене и с таким же отношением к себе как к пропащему алкоголику в изысканном обществе.



5. Реформа здравоохранения. Тут вообще-то абсолютно полный пи**. Врачей уничтожают морально, вместо них берут продавцов лекарств, которые абсолютно не лечат.





Что надо делать?

1. Отказаться от внешних кредитов. Заморозить при необходимости выплату ранее полученных. Основание для этого военная операция, проводимая на территории Украины.

Кредиты вредны Украине. Никто не сможет доказать их полезность так как гривна все равно девальвировала в 3,5 раза с 2014 года и это при ожидаемом общем падении экспорта в 2,5 раза в результате украинской туповатой игры с прожженными дельцами из ЕС.



Если Порошеноко и ко не смогли предположить такой сценарий развития для Украины, который в принципе лежал на поверхности для практически любого государственного специалиста даже ниже среднего уровня, то им место точно не на троне. Отсутствие стратегического мышления у руководства страны опаснее, чем наличие рядом агрессивного соседа. Вывод: депутатом вр может быть лишь доктор экономических наук. Необходимо срочного создание Рады экономической безопасности задача которой - формирование стратегии экономического развития страны. Все проекты законов должны получать ее одобрение. Срочно активизировать прокуратуру на поимку и наказания виновных по статье Криминального кодекса - нанесение экономического ущерба государству. В качестве наказания добавить возможность службы во штрафных батальонах в зоне ведения боевых действий. Параллельно прекратить фикцию по созданию анти-коррупционного суда в Украине, как таковую, что дискредитирует систему наказаний в Украине.

Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.