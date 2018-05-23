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Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:26
olegpm16 написав:
наехали на Мотор-Сич (производят вертолёты), а потом затарились во Франции. Очень патриотично!
Сколько стран производят вертолеты? А сколько стран их покупает?)
купить - легко!
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:27
olegpm16 написав:
Сначала наехали на Мотор-Сич (производят вертолёты), а потом затарились во Франции. Очень патриотично!!!
1. закупать в Украине - положено платить за разработку модели.(дорого)
2. закупить во Франции - доступно - эксплуатация высосет всё за 5 лет, но ещё необходимо будет возвращать деньги.
Т.Е. свои окупятся не ранее, чем через 5 лет, а что дальше - всем пох....
"- За чей счёт банкет?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:28
olegpm16 написав:
Пусть лучше вместо приусов бьют вертолёты. Так надёжней!
Они же дети. глупые
а начальство в приус не помещается
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:33
Kudrjavuy написав:
1. закупать в Украине - положено платить за разработку модели.(дорого)
2. закупить во Франции - доступно - эксплуатация высосет всё за 5 лет, но ещё необходимо будет возвращать деньги.
Т.Е. свои окупятся не ранее, чем через 5 лет
"- За чей счёт банкет?"
Дорого - это легко. Не просто дорого - а очень долго дорого. И сначала украинский продукт, а потом деньги.
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