Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Shram написав: Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.