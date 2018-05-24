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Вертольоти з Франції коштуватимуть
Україні 475 млн євро

Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:13

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
Смешные вы провластные одобрямсы.
В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.


Смотрим тему: https://forum.finance.ua/topic214930.html и пытаемся там найти вышеперечисленное.



А что на форуме только одна тема была про вертолеты?
Вот например https://forum.finance.ua/topic207339.html


И в той теме тоже нет всего вышеперечисленного. Вы хоть бы что-то поправдивее выдумывали.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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