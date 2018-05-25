Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Shram написав: Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.
Отделаюсь чужими словами: http://tyzhden.ua/News/214497 ""Одне робоче місце в машинобудівній галузі дає десять додаткових робочих місць в суміжних галузях. На сьогоднішній день мала б бути ціла програма розроблена по розвитку машинобудівого комплексу. Ми тішимося з того, як у нас аграрний сектор піднімається неймовірно, а машинобудівний комплекс фактично відсутній для сільськогосподарського виробництва. Тобто ми вирощуємо неймовірну кількість зернових і олійних, але не маємо жодного трактора чи комбайна. Тут я думаю, що український націоналізм має починатися з державних пріоритетів. Не з тарифної політики, не з "торгівельних воєн", а з пріоритетів, які має визначити держава", - підкреслив він."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.