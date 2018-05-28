Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Додано: Суб 26 тра, 2018 12:13

Kudrjavuy

Стоит отдать дань Президенту, он умеет найти брешь и мотивы в международной политике.

К сожалению в стране не всегда всё идёт на "ура", для этого выпустили ннаселение на заработки. Но вот появление высокотехнологических "конкурентов" в лице ряда стран не всегда готовы принять(как минимум о Турции, Польше, Саудитах...), для чего США стали вкладывать в новые технологии у себя - стыдно, что Украину вывели на Задворки(Иран как лакмусовая бумажка, но в мусульманском мире - теперь РФ старается в таком же свете показать и Украину, но только в Христианском мире, что по факту приемлемо только РФ - ибо она без исторических устоев, и выход церкви Украины из под московского протектората уничтожит РФ).

Я бы это назвал данью Франции за не продажу вертолётоносцев в РФ - которые закрыли бы Азовское и Чёрные моря.

Но завыл Израиль - Египет может контролировать весь Синай. Теперь Израиль даёт РФ (как минимум для того, что бы вертолёты не попали на корабли)- для этого целый грузовик документов предоставленный США по поводу состояния ядерной программы Ирана.

Начинаются проблемы с Ираном.

РФ получает с роста цен на нефть.

А для не налаживания дел в Северной Африке РФ поставляет туда ИГИЛ и оружие.

Т,Е, источники нефти для той же Франции находятся в зоне конфликта.

И того РФ выдавила Украину с "Морского старта" - где основным заказчиком могла быть Франция, Бразилия, Украина,...

ну короче всё имеет свою цену - только не Земля!

это и есть - "вертолёты"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.