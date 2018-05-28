Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Shram написав: Смешные вы провластные одобрямсы. В теме про украинский вертолет Надия как громко распинались какие это превосходные вертолеты, как они уделывают по цене-качеству европейские аналоги, как Украина будет поставлять их всему миру.
Отделаюсь чужими словами: http://tyzhden.ua/News/214497 ""Одне робоче місце в машинобудівній галузі дає десять додаткових робочих місць в суміжних галузях. На сьогоднішній день мала б бути ціла програма розроблена по розвитку машинобудівого комплексу. Ми тішимося з того, як у нас аграрний сектор піднімається неймовірно, а машинобудівний комплекс фактично відсутній для сільськогосподарського виробництва. Тобто ми вирощуємо неймовірну кількість зернових і олійних, але не маємо жодного трактора чи комбайна. Тут я думаю, що український націоналізм має починатися з державних пріоритетів. Не з тарифної політики, не з "торгівельних воєн", а з пріоритетів, які має визначити держава", - підкреслив він."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Стоит отдать дань Президенту, он умеет найти брешь и мотивы в международной политике. К сожалению в стране не всегда всё идёт на "ура", для этого выпустили ннаселение на заработки. Но вот появление высокотехнологических "конкурентов" в лице ряда стран не всегда готовы принять(как минимум о Турции, Польше, Саудитах...), для чего США стали вкладывать в новые технологии у себя - стыдно, что Украину вывели на Задворки(Иран как лакмусовая бумажка, но в мусульманском мире - теперь РФ старается в таком же свете показать и Украину, но только в Христианском мире, что по факту приемлемо только РФ - ибо она без исторических устоев, и выход церкви Украины из под московского протектората уничтожит РФ). Я бы это назвал данью Франции за не продажу вертолётоносцев в РФ - которые закрыли бы Азовское и Чёрные моря. Но завыл Израиль - Египет может контролировать весь Синай. Теперь Израиль даёт РФ (как минимум для того, что бы вертолёты не попали на корабли)- для этого целый грузовик документов предоставленный США по поводу состояния ядерной программы Ирана. Начинаются проблемы с Ираном. РФ получает с роста цен на нефть. А для не налаживания дел в Северной Африке РФ поставляет туда ИГИЛ и оружие. Т,Е, источники нефти для той же Франции находятся в зоне конфликта. И того РФ выдавила Украину с "Морского старта" - где основным заказчиком могла быть Франция, Бразилия, Украина,... ну короче всё имеет свою цену - только не Земля! это и есть - "вертолёты"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.