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ArcelorMittal погодився з вимогами залізничників -...
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор одного з найбільших металургічних заводів ArcelorMittal Кривий Ріг Парамжит Калон пішов на поступки. Він погодився збільшити заробітну плату своїм працівникам, але в 2 етапи.
Дивися повний текст ArcelorMittal погодився з вимогами залізничників - підніме їм зарплати
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:43
..так вроде ж изначально были требования предоставить в работу усовершенствованный парк техники взамен старья?!...а оказывается банально - решили индусов развести на бабло?..
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maestro71
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:54
maestro71 написав:
..так вроде ж изначально были требования предоставить в работу усовершенствованный парк техники взамен старья?!...а оказывается банально - решили индусов развести на бабло?..
Не развести на бабло, а повысить зарплату. То вам, зрадофилам, желч от низких зарплат, то повышение зарплат - это "развести на бабло". Везде где для Украины выгода - вам равотный рефлекс.
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locustsucol
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