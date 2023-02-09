|
|
|
Finance.ua: Как заработать на кредитке
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Если вы клиент банка, но еще не знаете всех преимуществ кредитных карт, читайте, анализируйте, задавайте вопросы. Если у вас уже есть опыт и вы можете помочь другим разобраться с нюансами кредиток, делитесь полезной информацией.
Не все знают, что только Приватбанк выдал клиентам почти 20 миллионов платежных карт. И многие из тех, у кого они на руках, упускают простую возможность заработать. Данная рассылка сможет это исправить. Совершив пару несложных действий, вы будете получать дополнительную прибыль. По сути это деньги, которые и так уже почти ваши. Их нужно только взять.
Дивися повний текст Как заработать на кредитке
-
D2
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:22
Почему-то стыдливо умалчивается, что проценты от остатка можно потратить только в каких-то отстойных магазинах, являющихся партнерами идиотской программы БОНУС-ПЛЮС. Во-первых, этих магазинов по Украине очень мало, во-вторых, сами магазины — фуфел, нормальные люди в такие не ходят.
-
jobislife
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:53
jobislife написав:
Почему-то стыдливо умалчивается, что проценты от остатка можно потратить только в каких-то отстойных магазинах, являющихся партнерами идиотской программы БОНУС-ПЛЮС. Во-первых, этих магазинов по Украине очень мало, во-вторых, сами магазины — фуфел, нормальные люди в такие не ходят.
иногда бывает Аптека DS - самая дорогая и супермаркет Вопак - отстойный магазин.Главное в том что этих 7 и 10 % до вычета налога 20% !
а по факту 5,6% и 8% чистыми соответственно
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4324
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8636 раз.
- Подякували: 1014 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:20
но главный "прикол" в том, что проценты на остаток начисляются в "бонусах", а налог платится с настоящих денег, потому что ГФС не является участником бонус-программы.... таким образом клиент банка еще и в минусе оказывается
сам проверил в прошлом году... долго смеялся...
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3296
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:51
По приватовской карте Уни проценты сначала начисляются на гривневой счёт, потом с них удерживаются проценты и остаток дохода перегоняют в фантики.
А ещё по этой же карте интернесно банк считает доходность 7% годовых на остаток личных средств и тоже в свою пользу)))
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5196
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 966 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:39
jobislife написав:
Почему-то стыдливо умалчивается, что проценты от остатка можно потратить только в каких-то отстойных магазинах, являющихся партнерами идиотской программы БОНУС-ПЛЮС. Во-первых, этих магазинов по Украине очень мало, во-вторых, сами магазины — фуфел, нормальные люди в такие не ходят.
У нас 90% продуктовых магазинов работают с БОНУС-ПЛЮС.
-
sergnemo68
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 28.07.15
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лют, 2023 11:36
Такой вопрос если у меня золотая универсальная могу ли я ее подключить к депозитном у устройству к процентам к заработку
-
martynenkonina453
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|478
|115926
|
|
|3
|436
|
Чет 09 лют, 2023 19:59
cohan
|
|1
|18891
|
|