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Finance.ua: Как
заработать на кредитке

Finance.ua: Как заработать на кредитке
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:43

Finance.ua: Как заработать на кредитке

Пропонуємо до обговорення:
Если вы клиент банка, но еще не знаете всех преимуществ кредитных карт, читайте, анализируйте, задавайте вопросы. Если у вас уже есть опыт и вы можете помочь другим разобраться с нюансами кредиток, делитесь полезной информацией.
Не все знают, что только Приватбанк выдал клиентам почти 20 миллионов платежных карт. И многие из тех, у кого они на руках, упускают простую возможность заработать. Данная рассылка сможет это исправить. Совершив пару несложных действий, вы будете получать дополнительную прибыль. По сути это деньги, которые и так уже почти ваши. Их нужно только взять.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:22

Почему-то стыдливо умалчивается, что проценты от остатка можно потратить только в каких-то отстойных магазинах, являющихся партнерами идиотской программы БОНУС-ПЛЮС. Во-первых, этих магазинов по Украине очень мало, во-вторых, сами магазины — фуфел, нормальные люди в такие не ходят.
jobislife
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:53

  jobislife написав:Почему-то стыдливо умалчивается, что проценты от остатка можно потратить только в каких-то отстойных магазинах, являющихся партнерами идиотской программы БОНУС-ПЛЮС. Во-первых, этих магазинов по Украине очень мало, во-вторых, сами магазины — фуфел, нормальные люди в такие не ходят.

иногда бывает Аптека DS - самая дорогая и супермаркет Вопак - отстойный магазин.
Главное в том что этих 7 и 10 % до вычета налога 20% ! а по факту 5,6% и 8% чистыми соответственно
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:20

но главный "прикол" в том, что проценты на остаток начисляются в "бонусах", а налог платится с настоящих денег, потому что ГФС не является участником бонус-программы.... таким образом клиент банка еще и в минусе оказывается :mrgreen:

сам проверил в прошлом году... долго смеялся...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:51

Re: Finance.ua: Как заработать на кредитке

По приватовской карте Уни проценты сначала начисляются на гривневой счёт, потом с них удерживаются проценты и остаток дохода перегоняют в фантики.
А ещё по этой же карте интернесно банк считает доходность 7% годовых на остаток личных средств и тоже в свою пользу)))
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:39

  jobislife написав:Почему-то стыдливо умалчивается, что проценты от остатка можно потратить только в каких-то отстойных магазинах, являющихся партнерами идиотской программы БОНУС-ПЛЮС. Во-первых, этих магазинов по Украине очень мало, во-вторых, сами магазины — фуфел, нормальные люди в такие не ходят.

У нас 90% продуктовых магазинов работают с БОНУС-ПЛЮС.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:36

Такой вопрос если у меня золотая универсальная могу ли я ее подключить к депозитном у устройству к процентам к заработку
martynenkonina453
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