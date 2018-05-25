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Найбільший в Україні виробник
соняшникової олії змінив...

Найбільший в Україні виробник соняшникової олії змінив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:00

Найбільший в Україні виробник соняшникової олії змінив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Дивися повний текст Найбільший в Україні виробник соняшникової олії змінив прибуток на збитки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:00

Чем закончилась история с обвинением их в отмывании денег и махинаций с НДС?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:13

  Moimir написав:Чем закончилась история с обвинением их в отмывании денег и махинаций с НДС?

хахаха чем чем, сразу стали убыточными, типа шантаж налоговиков, или отдадите ндс или фиг вам заплатим налоги....
kentavr
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12

  Moimir написав:Чем закончилась история с обвинением их в отмывании денег и махинаций с НДС?

Тем же, чем и кидалово вкладчиков в Дельтабанке, из которого Кернел вывел все свои активы во время ВА. Такие конторы НИКОГДА не проигрывают: здесь у них слишком хорошо все схвачено и подмазано.
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