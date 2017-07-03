Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...

Додано: Сер 30 тра, 2018 12:02



ПОНЕДЕЛЬНИК, 03 ИЮЛЯ 2017, 21:50



Реформа газотранспортной системы (ГТС) в Украине выполнена на 80%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.



Кистион сообщил, что провел встречу с управляющим директором по вопросам энергетики и природных ресурсов ЕБРР Нандита Паршад, которая отметила, что за последний год Украина выполнила большой объем работ и значительно продвинулась в плане реформирования ГТС .



"Приятно получить такую оценку работы правительства. Мероприятия, выполнение которых предусмотрено планом реструктуризации "Нафтогаза" до июля 2017 года, по состоянию на сегодня хоть и реализованы на 80%, мы продолжаем усиленно работать над этой важной для страны реформой", - отметил он.



Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало долгосрочный план развития и модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). Программа модернизации рассчитана до 2022 года. В ней, в частности, предусмотрена перспективная система газопроводов по балканскому и ужгородскому направлениям.



http://www.finobzor.com.ua/novosti/nid/28883 Заместитель Гройсмана отчитался об успешном ходе реформы ГТСПОНЕДЕЛЬНИК, 03 ИЮЛЯ 2017, 21:50Реформа газотранспортной системы (ГТС) в Украине выполнена на 80%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.Кистион сообщил, что провел встречу с управляющим директором по вопросам энергетики и природных ресурсов ЕБРР Нандита Паршад, которая отметила, что за последний год Украина выполнила большой объем работ и значительно продвинулась в плане реформирования ГТС ."Приятно получить такую оценку работы правительства. Мероприятия, выполнение которых предусмотрено планом реструктуризации "Нафтогаза" до июля 2017 года, по состоянию на сегодня хоть и реализованы на 80%, мы продолжаем усиленно работать над этой важной для страны реформой", - отметил он.Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало долгосрочный план развития и модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). Программа модернизации рассчитана до 2022 года. В ней, в частности,

ГРОЙСМАН – МОГЕРИНИ: УКРАИНСКАЯ ГТС НАДЕЖНА ДЛЯ ЕВРОПЫ, А ОТ РОССИИ ГАРАНТИЙ НИКАКИХ



Премьер-министр Владимир Гройсман заявил на встрече в Брюсселе с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, что Европа может положиться на украинскую ГТС в вопросе транзита газа вместо российского газопровода “Северный поток – 2”, передает пресс-служба Кабмина.



Он объяснил, что реализация проекта российского газопровода – это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз.



“Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС. Мы призываем Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде “Северного потока – 2″ было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС. В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно – и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы – никаких”, – сказал Гройсман.



Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что проект российского газопровода является элементом гибридной войны России против Евросоюза.



“Считаю целесообразным сформировать единую позицию в энергетических вопросах. Проект “Северный поток – 2″ – это гибридное оружие против ЕС. Допускать его использование – подвергать Евросоюз опасности. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС”, – отметил Гройсман в своем микроблоге в Twitter.



Ольгинская троллятина так и выпрыгивает из красных труселей спускаясь до примитивных манипуляций. Как будто штаты , Катар и другие до сих пор транзитировали свой газ по Украине, в отличие от газпрома.Все происходящее с северными потоками действительно находится в плоскости продолжающейся газовой войны раши против Украины , которая является неотъемлемой частью гибридной войны расейского фашизма против Украины.Украинская газотранспортная система действительно рассчитана на большие обьемы , чем манипулятивно пользуются рашисты , занижая прокачиваемые обьемы или вовсе снижая давление в трубе до нижелдопустимых контрактом, из за чего ставит под угрозу транзит , при этом подло обвиняя Украину.Что касается самой ГТС то не ремонт а ее модернизация ведется постоянно. Тендеры на очередной план модернизации были проведены еще в 2016, и уже через год, в 2017, реформа ГТС была выполнена на 80%Сейчавс намечены новые планы по модернизации, и тем не менее Гройсман дал гарантии украинской ГТС для европы :как бы здесь русо тролли не пытались вбросить лживые тезисы своих кремлевских хозяев.