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Мета "Північного потоку-2"
- знищити газотранспортну...

Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:54

  Molchyn написав:Я понимаю, что вызову волну негатива, но рискну. Не встречал инфы по поводу износа нашей ГТС. Поэтому очень интересно в каком она состоянии. То что она заполнена на минимум, а могла быть заполнена на 100% от проектной мощности... Может она и на половине порвется? Может русские не только по политике но и с точки зрения гарантий транзита сюда не хотят качать? Я не эксперт, но дороги у нас в плохом состоянии (чтобы не спорили - какая-то их часть), то логично предположить что и с трубой может не все в порядке.

Так Гройсман уже же ж говорил, что вместо вбухивания миллиардов в чисто политический и вредный проект надо почти столько же миллиардов (ну чуть больше, но не на порядок) вбухать в реконструкцию абсолютно аполитичной, искренне любящей всех европейцев и сверхмощной, но чуточку подобветшавшей и протершейся трубы. Всего-то заменить все газонасосные станции, ну и линейную часть чуточку подлатать чуть более, чем всю... Зато после этого евроориентинованной Украине гарантировано стабильное поступление коштов от транзита. И всем хорошо будет. Профит.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:02

Re: Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...

Ольгинская троллятина так и выпрыгивает из красных труселей спускаясь до примитивных манипуляций. Как будто штаты , Катар и другие до сих пор транзитировали свой газ по Украине, в отличие от газпрома.
Все происходящее с северными потоками действительно находится в плоскости продолжающейся газовой войны раши против Украины , которая является неотъемлемой частью гибридной войны расейского фашизма против Украины.
Украинская газотранспортная система действительно рассчитана на большие обьемы , чем манипулятивно пользуются рашисты , занижая прокачиваемые обьемы или вовсе снижая давление в трубе до нижелдопустимых контрактом, из за чего ставит под угрозу транзит , при этом подло обвиняя Украину.
Что касается самой ГТС то не ремонт а ее модернизация ведется постоянно. Тендеры на очередной план модернизации были проведены еще в 2016, и уже через год, в 2017, реформа ГТС была выполнена на 80%

Заместитель Гройсмана отчитался об успешном ходе реформы ГТС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 03 ИЮЛЯ 2017, 21:50

Реформа газотранспортной системы (ГТС) в Украине выполнена на 80%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Кистион сообщил, что провел встречу с управляющим директором по вопросам энергетики и природных ресурсов ЕБРР Нандита Паршад, которая отметила, что за последний год Украина выполнила большой объем работ и значительно продвинулась в плане реформирования ГТС .

"Приятно получить такую оценку работы правительства. Мероприятия, выполнение которых предусмотрено планом реструктуризации "Нафтогаза" до июля 2017 года, по состоянию на сегодня хоть и реализованы на 80%, мы продолжаем усиленно работать над этой важной для страны реформой", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало долгосрочный план развития и модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). Программа модернизации рассчитана до 2022 года. В ней, в частности, предусмотрена перспективная система газопроводов по балканскому и ужгородскому направлениям.

http://www.finobzor.com.ua/novosti/nid/28883


Сейчавс намечены новые планы по модернизации, и тем не менее Гройсман дал гарантии украинской ГТС для европы :

ГРОЙСМАН – МОГЕРИНИ: УКРАИНСКАЯ ГТС НАДЕЖНА ДЛЯ ЕВРОПЫ, А ОТ РОССИИ ГАРАНТИЙ НИКАКИХ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил на встрече в Брюсселе с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, что Европа может положиться на украинскую ГТС в вопросе транзита газа вместо российского газопровода “Северный поток – 2”, передает пресс-служба Кабмина.

Он объяснил, что реализация проекта российского газопровода – это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз.

“Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС. Мы призываем Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде “Северного потока – 2″ было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС. В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно – и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы – никаких”, – сказал Гройсман.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что проект российского газопровода является элементом гибридной войны России против Евросоюза.

“Считаю целесообразным сформировать единую позицию в энергетических вопросах. Проект “Северный поток – 2″ – это гибридное оружие против ЕС. Допускать его использование – подвергать Евросоюз опасности. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС”, – отметил Гройсман в своем микроблоге в Twitter.


как бы здесь русо тролли не пытались вбросить лживые тезисы своих кремлевских хозяев.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:08

Еще один из аспектов Евроинтеграции.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:09

Орешникова все жалели, но это была бесплатная жалость.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:12

alles wird gut, keine Sorge
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:30

мне помнится,что этот газопровод построили в СССР.И если вы кому-то всегда желаете плохого,то почему вы ждете от него хорошего?И еще.вот это---"Это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость”, – сказал Гройсман.
Бизнес всегда имеет целью поставить кого-то в зависимость!Везде и всюду!Но недоучки ,купившие диплом этого не знают!
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:36

Surfer
Ольгинская троллятина так и выпрыгивает из красных труселей
Вы видимо эксперт по легкой промышленности, отдел нижнего белья? :mrgreen:
Реформа газотранспортной системы (ГТС) в Украине выполнена на 80%.
Это про реформу, а я интересуюсь ремонтом ГТС.
“Северный поток – 2″ – это гибридное оружие против ЕС.
Очень может быть.
В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС
Кто мы? Гройсман? Страна? Если что с ГТС (прорвет) платить будет Гройсман? Планы его по возможному ремонту в будующем мне совсем не интересны. Сколько % износ ГТС?
Molchyn
 
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