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Мета "Північного потоку-2"
- знищити газотранспортну...

Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:57

Спасибо
yanyura
и
sequence
. Тогда получается что определенная логика у русских по северному потоку есть. Износ украинской ГТС не дает гарантий поставки в Европу, а при срыве поставок проблемы могут быть у Газпрома. Тогда при выборе - вкладывать в ремонт украинской ГТС (если мы не ремонтируем) или строить свой поток... они выбирают свой. А политика и русо пропаганда тут вторична?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:08

sal ГТС (труба)
доброжелательна к европейским потребителям
. Это тоже интересная ситуация. :mrgreen: еще немного и до интима дойдет. :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 233
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