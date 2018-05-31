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Об апокалипсисе - 2

Об апокалипсисе - 2
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:59

Об апокалипсисе - 2

Стоит ли писать . У меня мысли уже сформированы . Прошло более 10 лет с первого .

Есть 2 проблемы

1. Мое понимание ситуации сильно оторвалось от понимания общей массы . Даже просто умных людей . Мне проще найти понимание например у моего знакомого который 5 лет возглавлял обладминистрацию и понимает суть проблем чем у массы . для массы есть радиус - то до чего они могут дотянуться или прикоснуться . есть сейчас , нет диапазонов больше пол года .

2. Если в 2007 году было общее настроение где-то как ощущения уползания почвы из под ног и 20% примерно понимали что может произойти , а 80% требовало доллар по 3 . То теперь в результате событий 3-5% пытаются глядеть на ситуацию критично . Остальные поплыли по волнам верований . Может быть негативно воспринято .

Я вообще сейчас уровень критического мышления считаю упал до времен ссср .

речь пойдет уже не о финансовом кризисе , а о системном , если у вас нет денег - их можно занять или заработать , если у вас нет физически чего-то , например трудоспособного населения - вы банкрот . если у вас нет денег на эл энергию вы можете пойти на работу . если нет электростанции - будете сидеть без света по любому . если у вас нет денег на кватиру и вы живете с мамой это плохо , а если вообще не будет квартир - то только землянка . ну и так далее . о физических процессах .
alyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:01

  alyak написав:Стоит ли писать .

Варто.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:34

Re: Об апокалипсисе - 2

Конечно, стоит. Посреди гор информационного мусора всегда приятно отрыть что-нибудь умное.
Поднимем уровень своего критического мышления, так сказать.
И заодно системного.

Внимаем.
Марфа Васильевна
 
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