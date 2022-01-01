Поповнення/зняття, як для гривневого депозиту.
Дивно, що його називають «Зростаючий» з огляду на річну ставку 0,01% незалежно від суми
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:38
