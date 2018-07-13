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Об апокалипсисе - 2

Об апокалипсисе - 2
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:41

  alyak написав:Чувствую пока стоит подождать . Потому что народ на простые вещи реагирует дико ... я представляю когда я начну расписывать перспективы как начнет плющить ...


Ну, вот, ждали все выходные, и все без толку.

Народ всегда реагирует и на простые вещи.
В этой теме можно не затрагивать самую плющащую тематику, обойти ее совсем, я так понимаю, что и без этого много чего интересного есть.

Тут говорить про любое остальное, как в клубе по интересам. Собственно про апокалипсис-2.
Марфа Васильевна
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:20

  alyak написав:
  Kripo написав:я агностик :roll: , а вы цитировали этого чудика целый год. :wink:
Что своего родить попробуете? :P


ну враньеж ...

где цитировал ? покажите цитаты .

странный способ торпедировать .


Вы обвиняете меня в чем-то?

Я никому ничего не должен , я высказал свое мнение , лекции читать - ну мы не на занятиях в институте . У нас разный уровень понимания проблем , я уже видел к чему это приводит . Вы хотите потратить мое время на ваше образование ?

Приведите Цитаты! :twisted:
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:51

Kripo
Т.е. Вы оклеветали человека и без доказательств? А просто потому, что он в 100 раз умнее. Ну поздравляю!
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:45

  Tatkaumnihka написав:Kripo
Т.е. Вы оклеветали человека и без доказательств? А просто потому, что он в 100 раз умнее. Ну поздравляю!


что значит "оклеветал"?! Человек тут в 2008 "просветился", начал загонять в неокрепшие умы хомячков тексты "авантюристa", только без вывода "а россиюшка то переживет", некоторые даже сейчас думают что оно умное... http://lurkmore.to/Avanturist

Когда "неминуемого армагедона" не случилось то песонаж слинял а форум почистил.
(кстати - сверху прямая цитата этого вашего повелителя крыс, он вот в таком ключе общается)

И вот как время кризиса вроде как снова пришло (8-10 лет после предыдущего), это чудо снова тут.

Вот меня и интересует, где оно будет теперь материал брать? Или просто ватное "все пропало в Украинушке" будет загонять под видом аналитики?!

А вы, милейший, сo своими весьма личными оценками чего либо ума, шли бы вaльсом! :wink:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 07:59

Re: Об апокалипсисе - 2

  Kripo написав:это чудо снова тут.

Отметим, что "чудо" самозабанилось :). Видимо, кризис жанра... А посиделки останутся?
kaznachey2
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  #<12
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