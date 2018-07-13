Об апокалипсисе - 2

Kripo написав:я агностик , а вы цитировали этого чудика целый год. Что своего родить попробуете?
ну враньеж ...
где цитировал ? покажите цитаты .
странный способ торпедировать .
Вы обвиняете меня в чем-то?
Я никому ничего не должен , я высказал свое мнение , лекции читать - ну мы не на занятиях в институте . У нас разный уровень понимания проблем , я уже видел к чему это приводит . Вы хотите потратить мое время на ваше образование ?
Tatkaumnihka написав:Kripo Т.е. Вы оклеветали человека и без доказательств? А просто потому, что он в 100 раз умнее. Ну поздравляю!
что значит "оклеветал"?! Человек тут в 2008 "просветился", начал загонять в неокрепшие умы хомячков тексты "авантюристa", только без вывода "а россиюшка то переживет", некоторые даже сейчас думают что оно умное... http://lurkmore.to/Avanturist
Когда "неминуемого армагедона" не случилось то песонаж слинял а форум почистил. (кстати - сверху прямая цитата этого вашего повелителя крыс, он вот в таком ключе общается)
И вот как время кризиса вроде как снова пришло (8-10 лет после предыдущего), это чудо снова тут.
Вот меня и интересует, где оно будет теперь материал брать? Или просто ватное "все пропало в Украинушке" будет загонять под видом аналитики?!
А вы, милейший, сo своими весьма личными оценками чего либо ума, шли бы вaльсом!