Форуми / Архіви / Макропосиденьки в alyakа / Об апокалипсисе - 2 Об апокалипсисе - 2 + Додати

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<12 Додано: Вів 05 чер, 2018 13:41 alyak написав: Чувствую пока стоит подождать . Потому что народ на простые вещи реагирует дико ... я представляю когда я начну расписывать перспективы как начнет плющить ... Чувствую пока стоит подождать . Потому что народ на простые вещи реагирует дико ... я представляю когда я начну расписывать перспективы как начнет плющить ...



Ну, вот, ждали все выходные, и все без толку.



Народ всегда реагирует и на простые вещи.

В этой теме можно не затрагивать самую плющащую тематику, обойти ее совсем, я так понимаю, что и без этого много чего интересного есть.



Тут говорить про любое остальное, как в клубе по интересам. Собственно про апокалипсис-2. Ну, вот, ждали все выходные, и все без толку.Народ всегда реагирует и на простые вещи.В этой теме можно не затрагивать самую плющащую тематику, обойти ее совсем, я так понимаю, что и без этого много чего интересного есть.Тут говорить про любое остальное, как в клубе по интересам. Собственно про апокалипсис-2. Марфа Васильевна Повідомлень: 31 З нами з: 14.12.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 14:20 alyak написав: Kripo написав: я агностик , а вы цитировали этого чудика целый год.

Что своего родить попробуете? я агностик, а вы цитировали этого чудика целый год.Что своего родить попробуете?



ну враньеж ...



где цитировал ? покажите цитаты .



странный способ торпедировать . ну враньеж ...где цитировал ? покажите цитаты .странный способ торпедировать .



Вы обвиняете меня в чем-то?



Я никому ничего не должен , я высказал свое мнение , лекции читать - ну мы не на занятиях в институте . У нас разный уровень понимания проблем , я уже видел к чему это приводит . Вы хотите потратить мое время на ваше образование ?



Приведите Цитаты! Вы обвиняете меня в чем-то?Я никому ничего не должен , я высказал свое мнение , лекции читать - ну мы не на занятиях в институте . У нас разный уровень понимания проблем , я уже видел к чему это приводит . Вы хотите потратить мое время на ваше образование ?Приведите Цитаты! Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 877 З нами з: 24.07.10 Подякував: 192 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 14:51 Kripo

Т.е. Вы оклеветали человека и без доказательств? А просто потому, что он в 100 раз умнее. Ну поздравляю! Tatkaumnihka Повідомлень: 66 З нами з: 05.11.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 15:45 Tatkaumnihka написав: Kripo

Т.е. Вы оклеветали человека и без доказательств? А просто потому, что он в 100 раз умнее. Ну поздравляю! Т.е. Вы оклеветали человека и без доказательств? А просто потому, что он в 100 раз умнее. Ну поздравляю!



что значит "оклеветал"?! Человек тут в 2008 "просветился", начал загонять в неокрепшие умы хомячков тексты "авантюристa", только без вывода "а россиюшка то переживет", некоторые даже сейчас думают что оно умное... http://lurkmore.to/Avanturist



Когда "неминуемого армагедона" не случилось то песонаж слинял а форум почистил.

(кстати - сверху прямая цитата этого вашего повелителя крыс, он вот в таком ключе общается)



И вот как время кризиса вроде как снова пришло (8-10 лет после предыдущего), это чудо снова тут.



Вот меня и интересует, где оно будет теперь материал брать? Или просто ватное "все пропало в Украинушке" будет загонять под видом аналитики?!



А вы, милейший, сo своими весьма личными оценками чего либо ума, шли бы вaльсом! что значит "оклеветал"?! Человек тут в 2008 "просветился", начал загонять в неокрепшие умы хомячков тексты "авантюристa", только без вывода "а россиюшка то переживет", некоторые даже сейчас думают что оно умное...Когда "неминуемого армагедона" не случилось то песонаж слинял а форум почистил.(кстати - сверху прямая цитата этого вашего повелителя крыс, он вот в таком ключе общается)И вот как время кризиса вроде как снова пришло (8-10 лет после предыдущего), это чудо снова тут.Вот меня и интересует, где оно будет теперь материал брать? Или просто ватное "все пропало в Украинушке" будет загонять под видом аналитики?!А вы, милейший, сo своими весьма личными оценками чего либо ума, шли бы вaльсом! Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 877 З нами з: 24.07.10 Подякував: 192 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лип, 2018 07:59 Re: Об апокалипсисе - 2 Kripo написав: это чудо снова тут. это чудо снова тут.

Отметим, что "чудо" самозабанилось . Видимо, кризис жанра... А посиделки останутся? Отметим, что "чудо" самозабанилось. Видимо, кризис жанра... А посиделки останутся? kaznachey2

Повідомлень: 9 З нами з: 04.04.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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