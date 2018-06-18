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Finance.ua: Що таке рефінансування
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:09
Пропонуємо до обговорення:
І чи може воно бути вигідним
У мене три відкриті кредити в різних фінансових установах. Щомісяця на їх обслуговування йде 1775,92 гривень. Плачу завжди вчасно, прострочок немає. Нещодавно я побачила рекламу одного з банків, який пропонував послугу рефінансування позик. Суть у тому, щоб видати новий кредит для погашення старих. Я вирішила з'ясувати, що для цього потрібно і чи буде це для мене вигідно.
Дивися повний текст Що таке рефінансування
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D2
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Додано: Сер 14 сер, 2019 08:57
Правда в том, что есть гигантские проеценты (~45%) по кредиту. Есть заоблачные (~80%). А есть просто сумасшедшие (>100%).
Автору "сказочно повезло" и она перекредитовала свои долги с сумасшедших процентов на заоблачные на короткий срок. При этом сумма долгов просто смешная - 1 средняя месячная зарплата в Киеве обычного строителя (например, штукатура или обойщика) - и даже на еду и комнату останется. Но автор же будет до последнего хренью заниматься в офисе за 8-12 тыс., влазить в долги к банкам и т.д., но ручками работать не пойдёт.
Тем, кто попал в кабалу на средне-длинные сроки (>3 лет) с суммами "от 100к" - все эти "предложения по рефинансированию" ничем не помогут.
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sergo01101
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