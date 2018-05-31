шел всего лишь пятый год войны.
причём, как я понял, собственников никто не вынуждает продавать или закрываться.
я хз, может по тв врут и никакой войны и агрессии нет?
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:08
Re: Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean.
шел всего лишь пятый год войны.
причём, как я понял, собственников никто не вынуждает продавать или закрываться.
я хз, может по тв врут и никакой войны и агрессии нет?
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:10
Re: Російська "ТПС Недвижимость" продає київський ТРЦ Ocean.
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:11
В частности, Борис Филатов на своей странице в Facebook написал, что заместитель губернатора Геннадий Корбан звонил директору торгового центра Ocean Plaza в Киеве и предложил ему "сдаваться". "Подтверждаю. Этот звонок был. Более того, звонками дело не закончится. [...] Посудите сами. В оккупированном Крыму рашисты конфисковали ВСЮ нашу собственность. Мою, Гены, Игоря. За то, что мы воюем за СВОЮ страну, а не тихонько, как Фирташ и прочие подонки, договариваемся с оккупантами", — написал он.
По его словам, правительство молчит, силовики бездействуют, а вся государственная машина закрывает глаза на то, что огромная часть отечественной экономики принадлежит стране-агрессору. "Мы найдем, где и когда с вас получить. Бойтесь", — добавил он.
back in USSR
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:18
после тех событий днепряне сами поели немного г..на
главное оружие рашистов - ложь
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