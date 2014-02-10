RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
При обмене валюты россиянам
придется заплатить налог 13%.

При обмене валюты россиянам придется заплатить налог 13%.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:46

При обмене валюты россиянам придется заплатить налог 13%.

При обмене валюты россиянам придется заплатить налог 13%.

Перед введением новых драконовских мер на изъятие средств у населения Центробанк начал массовую зачистку рынка обменников валюты
Снова поступили нерадостные новости от российских властей, которые уже начали массовую зачистку обменников валюты. Причем сложности с обменом возникнут не только с крупными суммами, и уже совсем скоро обменять евро или доллар на рубль можно будет только «по белому». А это значит, что при каждой обменной операции гражданам России придется учитывать 13-ти процентный налог на доходы физлиц, за исключением тех случаев, если клиенту банка удастся доказать, что этой валютой он владел больше трех лет. Как известно, еще в 2015 году Минфин фактически приравнял владение иностранной валютой к имуществу, исходя из этой логики – сделки по продаже валюты частными лицами должны подчиняться правилам применения НДФЛ. Пока, впрочем, на это смотрели сквозь пальцы, а кроме того на валютные операции распространяются правило налогового вычета в 250 тыс.руб. в течение одного календарного года (при продаже валюты клиенты банков заплатят 13% с суммы свыше 250 тыс. рублей). Судя по всем, скоро все изменится. Все все операции по реализации валюты будут учитываться, суммироваться, а порог, при котором клиенты будут проходить полную идентификацию, вероятнее всего, снова будет снижен. Также не исключено, что действия налогового вычета на продажу валюты могут и вовсе отменить, и тогда россиянам придется платить 13% налог с каждой проданной бумажки с портретом американского президента.
Кроме того и это уже точно: все операционные кассы, которые еще функционируют по-старому, скоро прекратят свою работу. Стоит отметить, что ранее в таких обменниках отражали всего 2-3 операции в день. Новый порядок коснется и банки, под вывеской которых еще работает этот бизнес.
Именно поэтому, как сообщают источники, 25 января, у банка «Стар альянс» была отозвана лицензия по причине того, что 13 его операционных касс работали в прежнем режиме.
Насколько новые правила российского правительства взорвут рынок обменников, можно будет увидеть, скорее всего, в недалеком будущем, а пока остается лишь догадываться, сколько «голов» еще полетит в связи с нововведением.

Источник
https://rusmonitor.com/pri-obmene-valyuty-rossiyanam-pridetsya-zaplatit-nalog-13-i-ehto-uzhe-vserez.html



Я конечно ссылку привел в порядке обзора, но сдается мне, что в целях вдосконалення...
500
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Предложения о Покупке и Продаже наличной валюты 1 ... 327, 328, 329
Anonymous » Пон 17 лис, 2008 12:54
3283 5133715
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 23:02
valeria_turina
Взимание пенсионного сбора при покупке валюты
Bedimo » Суб 02 лип, 2016 09:07
2 3752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 вер, 2016 01:22
afina
Обмен валюты между физическими лицами - законно? 1, 2, 3, 4
ТупУм » Пон 10 лют, 2014 11:51
39 37637
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 вер, 2016 00:56
afina

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4961)
05.06.2018 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.