При обмене валюты россиянам придется заплатить налог 13%.Перед введением новых драконовских мер на изъятие средств у населения Центробанк начал массовую зачистку рынка обменников валютыСнова поступили нерадостные новости от российских властей, которые уже начали массовую зачистку обменников валюты. Причем сложности с обменом возникнут не только с крупными суммами, и уже совсем скоро обменять евро или доллар на рубль можно будет только «по белому». А это значит, что при каждой обменной операции гражданам России придется учитывать 13-ти процентный налог на доходы физлиц, за исключением тех случаев, если клиенту банка удастся доказать, что этой валютой он владел больше трех лет. Как известно, еще в 2015 году Минфин фактически приравнял владение иностранной валютой к имуществу, исходя из этой логики – сделки по продаже валюты частными лицами должны подчиняться правилам применения НДФЛ. Пока, впрочем, на это смотрели сквозь пальцы, а кроме того на валютные операции распространяются правило налогового вычета в 250 тыс.руб. в течение одного календарного года (при продаже валюты клиенты банков заплатят 13% с суммы свыше 250 тыс. рублей). Судя по всем, скоро все изменится. Все все операции по реализации валюты будут учитываться, суммироваться, а порог, при котором клиенты будут проходить полную идентификацию, вероятнее всего, снова будет снижен. Также не исключено, что действия налогового вычета на продажу валюты могут и вовсе отменить, и тогда россиянам придется платить 13% налог с каждой проданной бумажки с портретом американского президента.Кроме того и это уже точно: все операционные кассы, которые еще функционируют по-старому, скоро прекратят свою работу. Стоит отметить, что ранее в таких обменниках отражали всего 2-3 операции в день. Новый порядок коснется и банки, под вывеской которых еще работает этот бизнес.Именно поэтому, как сообщают источники, 25 января, у банка «Стар альянс» была отозвана лицензия по причине того, что 13 его операционных касс работали в прежнем режиме.Насколько новые правила российского правительства взорвут рынок обменников, можно будет увидеть, скорее всего, в недалеком будущем, а пока остается лишь догадываться, сколько «голов» еще полетит в связи с нововведением.Источник