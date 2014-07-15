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Расчет при сделке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:01
Я надеюсь, что скоро придут времена, когда продавцы будут спокойно получать гривну за продажу недвижимости. Кроме того, таковы требования закона.
Хотя сейчас многие нотариусы вообще не требуют проводку через банк, но для покупателя это безопасность, т.к. потом продавец теоретически может сказать, что он не получал деньги.
Продавцу это выгодно (в гривнах через банк), т.к. сумму он может снимать по частям. "Влет" на курсе маловероятен. Если я бы продавал, я бы спокойно получал гривну на счет. Я считаю, что времена, когда курс мог за неделю упасть с 13 до 20 и выше, уже прошли.
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George
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:23
George написав:
Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.
А задаток, в какой валюте был дан?
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Arbitr
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:37
George написав:... когда курс мог за неделю упасть с 13 до 20 и выше, уже прошли.
сейчас возвращаются лихие...
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GALeon
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 17:37
George написав:
Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.
На вторичке никто гривной не расчитывается...
Причин много:
1) Финмон - реально может заблокировать сумму на неделю и придется носить им документы, при этом деньги просто "зависнут" - худший вариант
2) Валюта вторички - доллар, как бы кому не хотелось (причины не будем обсуждать)
3) Никто не мешает вам расчитаться долларом и не нарушить закон, так все делают, приглашается банк и делаются проводки в гривне, сразу все снимается со счета
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Sidus
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 18:26
Sidus написав: George написав:
Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.
На вторичке никто гривной не расчитывается...
Причин много:
1) Финмон - реально может заблокировать сумму на неделю и придется носить им документы, при этом деньги просто "зависнут" - худший вариант
2) Валюта вторички - доллар, как бы кому не хотелось (причины не будем обсуждать)
3) Никто не мешает вам расчитаться долларом и не нарушить закон, так все делают, приглашается банк и делаются проводки в гривне, сразу все снимается со счета
А евро?
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Investor_K
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Додано: Суб 06 бер, 2021 17:18
Investor_K написав: Sidus написав: George написав:
Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.
На вторичке никто гривной не расчитывается...
Причин много:
1) Финмон - реально может заблокировать сумму на неделю и придется носить им документы, при этом деньги просто "зависнут" - худший вариант
2) Валюта вторички - доллар, как бы кому не хотелось (причины не будем обсуждать)
3) Никто не мешает вам расчитаться долларом и не нарушить закон, так все делают, приглашается банк и делаются проводки в гривне, сразу все снимается со счета
А евро?
Хоть в биткоинах. Главное чтоб продавец поставил свою подпись в договоре купле/продажи, тем самым подтвердив что деньги получил в полном обьеме до подписания данного договора (есть там такой пункт). И по сути даже банк с гривневыми ,,проводками,, не нужен. так как может быть вы по 49999грн ему платили раз в день на протяжении последних Х-месяцев - не важно. важно что деньги продавец получил - расписался.
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vladus17
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:06
Investor_K написав: Sidus написав: George написав:
Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.
На вторичке никто гривной не расчитывается...
Причин много:
1) Финмон - реально может заблокировать сумму на неделю и придется носить им документы, при этом деньги просто "зависнут" - худший вариант
2) Валюта вторички - доллар, как бы кому не хотелось (причины не будем обсуждать)
3) Никто не мешает вам расчитаться долларом и не нарушить закон, так все делают, приглашается банк и делаются проводки в гривне, сразу все снимается со счета
А евро?
Моя последняя сделка была как раз в евро. Эх не дождались они 1,4
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vitaliian
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