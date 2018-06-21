Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

Організатори Kyiv Wine запрошують на безлімітну дегустацію величезного асортименту вин, а також на новий формат FoodMarket зі спеціально розробленим меню від кращих українських шефів та гостей з Європи. В перший день найбільшого в Україні фестивалю вина в центрі уваги будуть 70 виноробів з усього світу, більшість з яких відвідають Україну вперше. Італія, Франція, Німеччина, Австрія, Грузія, Австралія, ПАР, США, Іспанія, Португалія, Нова Зеландія та Австралія представлять близько 500 тихих, ігристих та кріплених вин. Зона дегустації буде відкритою тільки в перший день фестивалю. Food Market на Kyiv Wine буде діяти впродовж двох днів. На відвідувачів чекають 20 точок зі смачною й корисною їжею. Тут можна буде знайти все те ж саме, що і на вуляцях Берліна, Барселони, Лондона чи Нью-Йорка: тар-тар ббар, лосось з Аляски, тунатека, вегетаріанські точки з авокадо і фреш-продуктами, португальський восьминіг та сардини під келих білого вина. Приходьте, смакуйте, здійснюйте розрахунки карткою Mastercard від Індустріалбанку та отримайте кешбек впродовж 2 банківських днів. Місце проведення - територія колишнього заводу тетра-пак, який знаходиться в центральній частині Києва на вул. Межигірській, 82. https://industrialbank.ua/ua/?id=745
З 15 червня по 15 вересня 2018 року Індустріалбанк спільно з платіжною системою Visa проводить акцію "Зачекай не знімай". За умовами акції кожен, хто розраховується карткою Visa у магазинах чи інтернеті, має шанс отримати грошову винагороду. Щоб взяти участь в акції та отримати подарунок, необхідно: розраховуватись карткою Visa від Індустріалбанку за товари чи послуги або за покупки в мережі інтернет щоразу звіряти останні чотири цифри номеру платіжної картки та цифри коду авторизації, що вказані на чеку Якщо цифри на платіжній картці співпадають з останніми цифрами коду авторизації, власник картки гарантовано бере участь у щотижневих розіграшах грошових призів: 2 останні цифри — 50 грн на картковий рахунок 3 останні цифри — 100 грн на картковий рахунок 4 останні цифри — 200 грн на картковий рахунок Впродовж акції буде розіграно 500 грошових призів по 50 гривень, 250 грошових призів по 100 грн та 150 грошових призів по 200 грн, загалом — 80 000 грн. Окремо в три етапи буде розіграно головний приз акції — 45 000 грн. Розіграші головного призу відбудуться 2 липня, 1 червня, а також 14 вересня 2018 року. «Індустріалбанк підтримує курс Національного банку України на перехід до cashless-економіки та за разом з Visa стимулює своїх клієнтів здійснювати безготівкові розрахунки. Це наша перша подібна активність з ряду запланованих», — прокоментував Євген Яхній, Директор Департаменту транзакційного бізнесу Індустріалбанку. «В Україні багато людей досі надають перевагу готівці і часто знімають з картки всі гроші, як тільки зарплата надійде на рахунок. Цією акцією разом з нашим партнером Visa ми не просто закликаємо не знімати кошти, а залишити їх попрацювати, а й надаємо винагороду тим, хто регулярно розраховується картками у магазинах та інтернеті. Переконана, що завдяки таким акціям довіра до cashless-платежів значно зросте. Якщо у вас досі немає картки VISA від Індустріалбанку, ви можете її оформити у відділенні та взяти участь у Акції. Я би додала: «Зачекай, не знімай, і мерщій замовляй картку VISA», — зазначила Марина Нестеровська, заступник директора Департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку. Розіграші відбуватимуться за адресою: АКБ "Індустріалбанк", вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ. Детальніше про умови акції дізнавайтеся тут.