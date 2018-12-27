Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

Організатори Kyiv Wine запрошують на безлімітну дегустацію величезного асортименту вин, а також на новий формат FoodMarket зі спеціально розробленим меню від кращих українських шефів та гостей з Європи. В перший день найбільшого в Україні фестивалю вина в центрі уваги будуть 70 виноробів з усього світу, більшість з яких відвідають Україну вперше. Італія, Франція, Німеччина, Австрія, Грузія, Австралія, ПАР, США, Іспанія, Португалія, Нова Зеландія та Австралія представлять близько 500 тихих, ігристих та кріплених вин. Зона дегустації буде відкритою тільки в перший день фестивалю. Food Market на Kyiv Wine буде діяти впродовж двох днів. На відвідувачів чекають 20 точок зі смачною й корисною їжею. Тут можна буде знайти все те ж саме, що і на вуляцях Берліна, Барселони, Лондона чи Нью-Йорка: тар-тар ббар, лосось з Аляски, тунатека, вегетаріанські точки з авокадо і фреш-продуктами, португальський восьминіг та сардини під келих білого вина. Приходьте, смакуйте, здійснюйте розрахунки карткою Mastercard від Індустріалбанку та отримайте кешбек впродовж 2 банківських днів. Місце проведення - територія колишнього заводу тетра-пак, який знаходиться в центральній частині Києва на вул. Межигірській, 82. https://industrialbank.ua/ua/?id=745
З 15 червня по 15 вересня 2018 року Індустріалбанк спільно з платіжною системою Visa проводить акцію "Зачекай не знімай". За умовами акції кожен, хто розраховується карткою Visa у магазинах чи інтернеті, має шанс отримати грошову винагороду. Щоб взяти участь в акції та отримати подарунок, необхідно: розраховуватись карткою Visa від Індустріалбанку за товари чи послуги або за покупки в мережі інтернет щоразу звіряти останні чотири цифри номеру платіжної картки та цифри коду авторизації, що вказані на чеку Якщо цифри на платіжній картці співпадають з останніми цифрами коду авторизації, власник картки гарантовано бере участь у щотижневих розіграшах грошових призів: 2 останні цифри — 50 грн на картковий рахунок 3 останні цифри — 100 грн на картковий рахунок 4 останні цифри — 200 грн на картковий рахунок Впродовж акції буде розіграно 500 грошових призів по 50 гривень, 250 грошових призів по 100 грн та 150 грошових призів по 200 грн, загалом — 80 000 грн. Окремо в три етапи буде розіграно головний приз акції — 45 000 грн. Розіграші головного призу відбудуться 2 липня, 1 червня, а також 14 вересня 2018 року. «Індустріалбанк підтримує курс Національного банку України на перехід до cashless-економіки та за разом з Visa стимулює своїх клієнтів здійснювати безготівкові розрахунки. Це наша перша подібна активність з ряду запланованих», — прокоментував Євген Яхній, Директор Департаменту транзакційного бізнесу Індустріалбанку. «В Україні багато людей досі надають перевагу готівці і часто знімають з картки всі гроші, як тільки зарплата надійде на рахунок. Цією акцією разом з нашим партнером Visa ми не просто закликаємо не знімати кошти, а залишити їх попрацювати, а й надаємо винагороду тим, хто регулярно розраховується картками у магазинах та інтернеті. Переконана, що завдяки таким акціям довіра до cashless-платежів значно зросте. Якщо у вас досі немає картки VISA від Індустріалбанку, ви можете її оформити у відділенні та взяти участь у Акції. Я би додала: «Зачекай, не знімай, і мерщій замовляй картку VISA», — зазначила Марина Нестеровська, заступник директора Департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку. Розіграші відбуватимуться за адресою: АКБ "Індустріалбанк", вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ. Детальніше про умови акції дізнавайтеся тут.
Щотижня Індустріалбанк спільно з платіжною системою Visa проводить розіграші серед учасників акції "Зачекай не знімай". З моменту старту акції, а саме з 15 червня 2018 року, відбулося 5 розіграшів, а їх переможцями стали 341 клієнт Індустріалбанку. Також був розіграний один з трьох головних призів — 15 000 грн. Загалом до закінчення акції буде розіграно 500 грошових призів по 50 гривень, 250 грошових призів по 100 грн та 150 грошових призів по 200 грн. Окремо в три етапи розігрується головний приз акції — 15 000 грн. Чергові розіграші головного призу відбудуться 1 серпня та 14 вересня 2018 року. Щоб взяти участь в акції та отримати подарунок, необхідно: сплачувати карткою Visa від Індустріалбанку за товари чи послуги або за покупки в мережі інтернет, щоразу звіряти останні чотири цифри номеру платіжної картки та цифри коду авторизації, що вказані на чеку. Якщо цифри на платіжній картці співпадають з останніми цифрами коду авторизації, власник картки гарантовано бере участь у щотижневих розіграшах грошових призів: - 2 останні цифри — 50 грн на картковий рахунок - 3 останні цифри — 100 грн на картковий рахунок - 4 останні цифри — 200 грн на картковий рахунок Щотижневі розіграші відбуваються за адресою: АКБ "Індустріалбанк", вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ. Імена переможців чергового розіграшу, а також детальні умови акції дивіться тут.
Напередодні зимових свят Індустріалбанк разом з міжнародними платіжними системами MasterCard та Visa запропонували держателям карток банку кілька акцій зі знижками та гарантованими подарунками.
ZUM nov18Держателі преміальних карток Visa від Індустріалбанку мають можливість до 16 грудня 2018 року отримати додаткові -10% на товари більш ніж 100 світових брендів у київському ЦУМі. Щоб взяти участь у преміум-шопінгу з Visa та ЦУМ’ом, потрібно показати повідомлення про акцію касиру та оплатити покупку карткою Visa Platinum або Visa Infinite. Перелік брендів, які беруть участь у акції представлено на сайті www.tsum.ua
Держателям карток Mastercard від Індустріалбанку потрібно зареєструватися на сайті bilshe.mastercard.ua та накопичувати бали за покупки. На тому ж сайті їх можна обміняти на оберти Колеса Сюрпризів та отримати гарантовані подарунки — подорожі, смартфони iPhone XS та багато іншого. Акція «Колесо сюрпризів» діє до 20 грудня 2018 року.
Нагоду отримати квитки до Німеччини та відвідати найгучнішу кіноподію зими, а саме Берлінський міжнародний кінофестиваль має кожен, хто розраховується карткою Mastercard від Індустріалбанку через POS-термінали або в мережі інтернет. Акція діє до 15 січня 2019 року. Детальні умови — на bilshe.mastercard.ua
З 20 грудня 2018Banner Winterra1 до 16 січня 2019 року держателі платіжних карток Mastercard® від Індустріалбанку мають можливість виграти квитки на зимове шоу «Winterra. Легенда казкового краю».
У акції беруть участь держателі всіх платіжних карток Mastercard®, крім карток Maestro, які зареєструвалися у програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua. За умовами акції, що більше разів учасники обміняють 10 балів на промосайті, то вищі шанси на виграш.
Шоу відбуватиметься у Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ). Подробиці щодо дат та часу проведення шоу ви можете дізнатися в офіційних правилах акції на сайті bilshe.mastercard.ua.