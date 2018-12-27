Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:06

З 15 червня по 15 вересня 2018 року Індустріалбанк спільно з платіжною системою Visa проводить акцію "Зачекай не знімай". За умовами акції кожен, хто розраховується карткою Visa у магазинах чи інтернеті, має шанс отримати грошову винагороду.Щоб взяти участь в акції та отримати подарунок, необхідно:розраховуватись карткою Visa від Індустріалбанку за товари чи послуги або за покупки в мережі інтернетщоразу звіряти останні чотири цифри номеру платіжної картки та цифри коду авторизації, що вказані на чекуЯкщо цифри на платіжній картці співпадають з останніми цифрами коду авторизації, власник картки гарантовано бере участь у щотижневих розіграшах грошових призів:2 останні цифри — 50 грн на картковий рахунок3 останні цифри — 100 грн на картковий рахунок4 останні цифри — 200 грн на картковий рахунокВпродовж акції буде розіграно 500 грошових призів по 50 гривень, 250 грошових призів по 100 грн та 150 грошових призів по 200 грн, загалом — 80 000 грн. Окремо в три етапи буде розіграно головний приз акції — 45 000 грн. Розіграші головного призу відбудуться 2 липня, 1 червня, а також 14 вересня 2018 року.«Індустріалбанк підтримує курс Національного банку України на перехід до cashless-економіки та за разом з Visa стимулює своїх клієнтів здійснювати безготівкові розрахунки. Це наша перша подібна активність з ряду запланованих», — прокоментував Євген Яхній, Директор Департаменту транзакційного бізнесу Індустріалбанку.«В Україні багато людей досі надають перевагу готівці і часто знімають з картки всі гроші, як тільки зарплата надійде на рахунок. Цією акцією разом з нашим партнером Visa ми не просто закликаємо не знімати кошти, а залишити їх попрацювати, а й надаємо винагороду тим, хто регулярно розраховується картками у магазинах та інтернеті. Переконана, що завдяки таким акціям довіра до cashless-платежів значно зросте. Якщо у вас досі немає картки VISA від Індустріалбанку, ви можете її оформити у відділенні та взяти участь у Акції. Я би додала: «Зачекай, не знімай, і мерщій замовляй картку VISA», — зазначила Марина Нестеровська, заступник директора Департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку.Розіграші відбуватимуться за адресою: АКБ "Індустріалбанк", вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ. Детальніше про умови акції дізнавайтеся тут.