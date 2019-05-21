Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

Додано: Сер 22 тра, 2019 11:26

Для держателей платежных карточек Mastercard Platinum от Индустриалбанка, осуществляющих расчеты с помощью карточек, есть возможность обменять 10 премиальных баллов на участие в розыгрыше на джазовый фестиваль LeopolisJazzFest, который состоится во Львове. Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в Mastercard больше.Накопить баллы, используя Карточку легко: нужно произвести оплату товаров / услуг в торгово-сервисной сети / сети Интернет на общую сумму от 50,00 грн или больше одним чеком, с учетом НДС, или оплатить проезд с помощью карточки в общественном транспорте г.. Киева (метрополитен, фуникулер, скоростной трамвай). Каждая такая транзакция равна 1 баллу. Накопленные 10 баллов обменять на возможность принять участие в розыгрыше подарка. Чтобы принять участие в акции: обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции. Более того раз вы обминяете10 премиальных баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы на выигрыш.Акция действует с 1 мая 2019 до 31 мая 2019 включительно на всей территории Украины. Подробные условия на bilshe.mastercard.uaПодарком Акции есть одна поездка на Джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019 Под поездкой на двоих (Победитель Акции и сопровождающее лицо) подразумевается• проживание в г.. Львов с 28 июня 2019 - 30 июня 2019, 2 (ночи) в двухместном номере отеля Grand Hotel (номер Standart Double, завтраки включены);• проезд поездом во Львов (4 железнодорожные билеты - по 2 билета в обе стороны); билет на джазовый фестиваль• Leopolis Jazz 2019 г., который состоится в г.. Львове на 28 июня 2019 и 29 июня 2019 июня 2019 на двоих• обед в ресторане Бачевских 29 июня 2019.